Только половина украинцев готова платить "повышенную" коммуналку

53,3% опрошенных социологической службой Центра Разумкова будут оплачивать коммунальные счета в случае повышения коммунальных тарифов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом, 12,3% респондентов заявили, что не будут платить, а 34,4% сказали, что не знают.

Опрос проводился с 17 по 23 сентября во всех регионах кроме оккупированных территорий.

Было опрошено 1,2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, 38,3% опрошенных Центром Разумкова считают государство виновным в повышении цен на газ.

Верховная Рада уменьшила финансирование льгот и жилищных субсидий, поэтому до 20% субсидиантов могут потерять помощь на оплату коммунальных платежей.

Кроме того, в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

Ранее Минсоцполитики рассказывало, за какой период учитываются доходы при оформлении субсидий.

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