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29 сентября 2020, вторник, 20:06 349
Происшествия 2020-09-29T20:07:37+03:00
Українські Новини
В Киеве трое мужчин, назвавшись правоохранителями, пытали бездомных

В Киеве трое мужчин, назвавшись правоохранителями, пытали бездомных

Кира Молчанова
Киев, Полиция, Пытки, Избиение, Бездомные, Издевательства
Заброшенное здание. Фото: pexels.com
Заброшенное здание. Фото: pexels.com

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к пыткам и издевательствам над бездомными. Во Львове похожий случай закончился смертью одной из жертв.

Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Мучителями оказались мужчины в возрасте от 20 до 42 лет. Свои преступления они совершали в период с 15 августа по 5 сентября на территории заброшенного здания на улице Обсерваторной в Шевченковском районе Киева.

"Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в этом здании, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распиливали в лицо потерпевшим перечный газ, чтобы дезориентировать", - говорится в сообщении.

Бездомные просили прекратить пытки, но мучители их не опускали. Жертв избивали руками, ногами, деревянной битой и даже кирпичом, а видео избиений выкладывали в Telegram-канал.

Мужчин задержали 29 сентября. Подозреваемыми оказались местные жители в возрасте от 20 до 42 лет. По месту их жительства проведены обыски, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправные действия. Сейчас задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщали Українські Новини, полиция Киевской области задержала 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки.

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