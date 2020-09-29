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  • У Києві троє чоловіків, назвавшись правоохоронцями, катували безхатченків
29 вересня 2020, вівторок, 20:06 4
Події 2020-09-29T20:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві троє чоловіків, назвавшись правоохоронцями, катували безхатченків

У Києві троє чоловіків, назвавшись правоохоронцями, катували безхатченків

Кира Молчанова
Київ, Тортури, Безпритульні
Закинута будівля. Фото: pexels.com
Закинута будівля. Фото: pexels.com

У Києві правоохоронці затримали трьох чоловіків, які можуть бути причетні до тортур і знущань з бездомних, тоді як раніше у багатоповерхівці загорілося сміття у підсобці, де жили безхатченки.

Про це повідомляє пресслужба місцевої прокуратури.

Мучителями виявилися чоловіки у віці від 20 до 42 років. Свої злочини вони скоювали в період з 15 серпня по 5 вересня на території покинутої будівлі на вулиці Обсерваторній в Шевченківському районі Києва.

"Троє чоловіків, знаючи, що бездомні влаштували собі тимчасовий нічліг в цій будівлі, вночі проникали в приміщення і вибирали жертву, над якою потім знущалися. Зловмисники спочатку представлялися правоохоронцями, після чого відразу розпилювали в обличчя потерпілим перцевий газ, щоб дезорієнтувати", - йдеться в повідомленні.

Бездомні просили припинити тортури, але мучителі їх не опускали. Жертв били руками, ногами, дерев'яною битою і навіть цеглою, а відео побиття викладали в Telegram-канал.

Чоловіків затримали 29 вересня. Підозрюваними виявилися місцеві жителі віком від 20 до 42 років. За місцем їх проживання проведено обшуки, вилучено речові докази, що підтверджують протиправні дії. Зараз затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність підозрюваних до скоєння аналогічних злочинів.

Як повідомляли Українські Новини, поліція Київської області затримала 15-річного підлітка за підозрою у вбивстві 12-річної дівчинки.

У Харківській області поліція затримала чоловіка, який в стані алкогольного сп'яніння вбив власну дружину.

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