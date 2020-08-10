Под Киевом полиция задержала 15-летнего подростка, который задушил 12-летнюю девочку

Полиция Киевской области задержала 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини. "...полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра. Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции. Также в поисках было задействовано руководство Главного управления полиции Киевской области, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии, отдел аэроподерржки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции Национальной полиции...", - говорится в нем. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили родственников, знакомых, одноклассников, друзей девочки, всех, с кем она общалась накануне. Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний товарищ потерпевшей. Тело девочки с синяками на шее нашли у водоема. "Он (подозреваемый) пока задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении. Место преступления. Фото: Facebook Андрей Небитов Тело жертвы. Фото: Facebook Андрей Небитов Фото: Facebook Полиция Киевской области Полиция на месте происшествия. Фото: Facebook Полиция Киевской области Как сообщали Українськi Новини, 30 июля полиция с помощью инсценировки предотвратила заказное убийство жителя Донецкой области. В июне в Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое. Кроме того, 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле.