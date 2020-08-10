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10 августа 2020, понедельник, 19:53 753
Происшествия 2020-08-10T19:54:51+03:00
Українські Новини
Под Киевом полиция задержала 15-летнего подростка, который задушил 12-летнюю девочку

Под Киевом полиция задержала 15-летнего подростка, который задушил 12-летнюю девочку

Кира Молчанова
Полиция, Убийство, Киевская область, Яготинский район, Удушение
Под Киевом полиция задержала 15-летнего подростка который задушил 12-летнюю девочку. Фото: Facebook Андрей Небитов
Под Киевом полиция задержала 15-летнего подростка который задушил 12-летнюю девочку. Фото: Facebook Андрей Небитов

Полиция Киевской области задержала 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"...полиция Киевской области проводила мероприятия по розыску пропавшей 12-летней жительницы города Яготин, которая исчезла в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение в полицию поступило от отца в 4 часа утра. Полицейские сразу развернули масштабные поиски, был поднят по тревоге личный состав местного отделения полиции. Также в поисках было задействовано руководство Главного управления полиции Киевской области, ювенальные полицейские, работники Переяслав-Хмельницкого отдела полиции, кинологи, бойцы Национальной гвардии, отдел аэроподерржки управления мониторинга и аналитического обеспечения Департамента патрульной полиции Национальной полиции...", - говорится в нем.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили родственников, знакомых, одноклассников, друзей девочки, всех, с кем она общалась накануне.

Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки.

Им оказался 15-летний товарищ потерпевшей.

Тело девочки с синяками на шее нашли у водоема.

"Он (подозреваемый) пока задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса. По данному факту открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса", - сказано в сообщении.

Место преступления. Фото: Facebook Андрей НебитовМесто преступления. Фото: Facebook Андрей Небитов

Тело жертвы. Фото: Facebook Андрей НебитовТело жертвы. Фото: Facebook Андрей Небитов

Фото: Facebook Полиция Киевской областиФото: Facebook Полиция Киевской области

Полиция на месте происшествия. Фото: Facebook Полиция Киевской областиПолиция на месте происшествия. Фото: Facebook Полиция Киевской области

Как сообщали Українськi Новини, 30 июля полиция с помощью инсценировки предотвратила заказное убийство жителя Донецкой области.

В июне в Днипре застрелили 26-летнего полицейского, который задерживал подозреваемого в разбое. 

Кроме того, 24 июля в Борисполе расстреляли киевского бизнесмена Игоря Плекана в собственном автомобиле.

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