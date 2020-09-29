В Польше 17-летняя девушка устроила резню в школе

В то время как в Одессе задержали мужчину, который зарезал работницу круглосуточной аптеки, в Польше подросток, вооруженный ножом, ворвался в школу и напал на учащихся. Как передают Українські Новини, об этом пишет Wyborcza.

Инцидент произошел в населенном пункте Зелена-Гура на западе Польши. Девушка-подросток вошла в помещение школы, когда шли занятия. Она открыла дверь первого попавшегося ей класса и стала бить ножом находящихся там детей.

"Девушка напала на случайных людей с ножом. Трое учеников получили ножевые ранения. Их жизни ничего не угрожает", — цитирует издание слова пресс-секретаря полиции города.

Сообщается, что пострадавших в результате нападения госпитализировали. Один учащийся школы получил травму лица, нападавшая разрезала ему бровь.

Отмечается, что преподаватели самостоятельно обезвредили девушку. Они отобрали у нее нож и после передали сотрудникам полиции.

Инцидент, рассказали в школе, вызвал панику среди учеников. После нападения дети стали хаотично покидать кабинеты, некоторые кричали о том, что какая-то девушка закалывает людей.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою беременную супругу.

Также сообщалось, что во Львове бродяга напал и зарезал лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

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