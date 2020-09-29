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29 сентября 2020, вторник, 18:15 777
Европа 2020-09-29T18:16:11+03:00
Українські Новини
В Польше 17-летняя девушка устроила резню в школе

В Польше 17-летняя девушка устроила резню в школе

Константин Долгий
Польша, Школа, Европа, Происшествия, нападение с ножом
Полиция на месте нападения. Фото: zielonagora.wyborcza.pl
Полиция на месте нападения. Фото: zielonagora.wyborcza.pl

В то время как в Одессе задержали мужчину, который зарезал работницу круглосуточной аптеки, в Польше подросток, вооруженный ножом, ворвался в школу и напал на учащихся. Как передают Українські Новини, об этом пишет Wyborcza.

Инцидент произошел в населенном пункте Зелена-Гура на западе Польши. Девушка-подросток вошла в помещение школы, когда шли занятия. Она открыла дверь первого попавшегося ей класса и стала бить ножом находящихся там детей.

"Девушка напала на случайных людей с ножом. Трое учеников получили ножевые ранения. Их жизни ничего не угрожает", — цитирует издание слова пресс-секретаря полиции города.

Сообщается, что пострадавших в результате нападения госпитализировали. Один учащийся школы получил травму лица, нападавшая разрезала ему бровь.

Отмечается, что преподаватели самостоятельно обезвредили девушку. Они отобрали у нее нож и после передали сотрудникам полиции.

Инцидент, рассказали в школе, вызвал панику среди учеников. После нападения дети стали хаотично покидать кабинеты, некоторые кричали о том, что какая-то девушка закалывает людей.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения зарезал свою беременную супругу.

Также сообщалось, что во Львове бродяга напал и зарезал лидера рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка.

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