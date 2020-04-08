Во Львове бомж зарезал лидера легендарной рок-группы "Лесик Band" Александра Дацюка

Во вторник вечером, 7 апреля, на остановке общественного транспорта во Львове неизвестный с ножом напал на музыканта, лидера группы "Лесик Band" Александра ("Лесика") Дацюка.

Об этом сообщил в Facebook руководитель ОО "Варта-1" Игорь Зинкевич.

По словам Зинкевича, 7 апреля около 21:00 на Дацюка напал и ударил ножом бездомный. Это случилось на остановке бывшего Львовского завода кинескопов по улице Героев УПА, 76.

Музыканта доставили в больницу, где он скончался на операционном столе. Бездомный нанес ему два ножевых ранения в область сердца.

Злоумышленника задержали и изъяли нож. Им оказался бывший житель дома по улице Героев УПА, 78. Полиция проводит следственные действия.

Как сообщила ZAXID.NET пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, происшествие случилось около 21:00 на остановке общественного транспорта на ул. Героев УПА, 76. В полицию о нападении сообщил прохожий, ставший случайным свидетелем.

Недалеко от этого места полицейские задержали 67-летнего бездомного с ножом, которого подозревают в убийстве. По предварительной версии полиции, между мужчинами произошел конфликт. Точные мотивы преступления пока неизвестны - задержанный бездомный не дает показаний.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Группа "Лесик Band" была основана в 1990 году, и с тех пор Дацюк был ее бессменным лидером. Группа известна своими хитами "Журавли", "Гуляли", "Пели ящеры", "Кошмарный сон", "Рэкет", "Весна застоя", "Бразилия", и другими.