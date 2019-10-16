Одессит украл из супермаркета консервов на 1600 гривен, а в Николаевской области самогонщиков оштрафовали на 7000 гривен

В спортивном магазине Днипра промышлял предприимчивый вор

В одном из магазинов спортивных товаров в Днипре, мужчина надел на себя вещи и, не расплатившись, пытался выйти за пределы кассы. Благодаря кнопке "срочном вызова полиции" злоумышленник был задержан, сообщает "Днепр час". По словам директора магазина, в торговом зале был замечен мужчина, который взял джемпер и брюки и зашел в примерочную. Однако, когда вышел из нее, в руках мужчины ничего не было. Не теряя времени, работники магазина нажали кнопку "срочного вызова полиции". Правоохранители прибыли именно в тот момент, когда вор пытался покинуть помещение, не оплатив товар. Как оказалось, мужчина оделся в похищенные вещи - таким образом спрятал их под верхнюю одежду. При поверхностном осмотре также у него были обнаружено кусачки, с помощью которых он открепил защитные датчики одежды.

Горе-мать избила младенца, потому что он плакал: ребенок в реанимации

14 октября медики "скорой" доставили в больницу младенца с видимыми телесными повреждениями. Родила его 18 сентября этого года 19-ти летняя жительница г. Ровно. Поскольку по месту ее регистрации не было соответствующих условий для проживания с новорожденным ребенком, ей предоставили место в областном социальном общежитии. Ночью соседи услышали плач ребенка и обратились к вахтеру, который открыл дверь. Мальчик в тяжелом состоянии находится в реанимации. У него диагностирована черепно-мозговая травма, двухстороннее воспаление легких и подозрение на перелом костей черепа, сообщает "Ого". Мать оставила ребенка запертым в комнате и вернулась почти в полдень следующего дня. Свои действия на объяснила сильными душевными переживаниями из-за того, что ребенок плакал, а оставила она ребенка, потому что у нее было свидание. Горе-мать имеет еще одного трехлетнего сына, которого отобрали и поместили в центр социальной реабилитации детей 19 сентября текущего года. Семья состоит на учете, как неблагополучная, а мать уже дважды привлекалась к административной ответственности.

Фатальная охота: стрелок в больнице, потерпевший не выжил

14 октября врачи "скорой" сообщили в полицию, что неподалеку с. Страшево Сарненского района Ровненской области, несмотря на принятые реанимационные меры, погиб мужчина с огнестрельным ранением в голову. Сотрудники полиции установили, что четверо мужчин, трое из которых – жители Львовской области, приехали на охоту, в время которой 51-летний львовянин попал в 37-летнего жителя Сарн, который по словам свидетелей, внезапно выбежал на линию огня. На данный момент известно, что стрелявший мужчина находится в больнице из-за плохого самочувствия, связанного с сердечной недостаточностью. Он признается в содеянном, сотрудничает со следствием, сообщает "Ого".

Одессит украл из супермаркета консервов на 1600 гривен

Мужчина похитил из супермаркета шпрот, общей стоимостью 1600 гривен, сообщает "odessa.net.ua". Инцидент произошел 14-го октябряоколо 10 часов утра. 30-летний преступник был задержан полицией, когда убегал из магазина. По факту кражи открыли уголовное производство.





Фото: odessa.net.ua

В Одесской области столкнулись трактор и грузовой поезд

В Арцизе Одесской области грузовой поезд не разминулся с трактором на подъездном пути между одним из предприятий и станцией, сообщает "odessa.net.ua". Маневровый тепловоз передвигал короткий состав из 6 полувагонов, когда трактор, ожидавший у переезда, внезапно выехал на пути. Оказалось, тракторист "перепутал передачу". В результате удара никто не пострадал. Повреждения получила только техника, в основном, трактор. Два вагона, сошедшие с рельсов, поставили на место с помощью автокрана.

Фото: odessa.net.ua

В Николаевской области самогонщиков оштрафовали на 7000 гривен

В сентябре-октябре в Николаевской области полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению мест торговли самогоном. Уже составлено 335 административных протоколов, изъято и уничтожено около 70 литров самогона, сумма штрафов превысила 7000 гривен, сообщают "Николаевские новости".

В центре Днипра бабушка сидит возле подъезда в горах мусора: мучается весь дом

В Центральном районе Днипра бабушка завалила мусором всю свою квартиру и перешла на улицу под подъезд, передает "Наше Місто". Согласно рассказам местных жителей, пожилая женщина завалила мусором всю свою квартиру на первом этаже. Теперь она распространяет свой хлам у себя под окнами, а они прямо у входа в подъезд. Кроме того, соседи рассказывают, что бабушка прямо под окнами справляет свою нужду. Местные рассказывают, что уже неоднократно вывозили весь ее мусор и сжигали. Бабушка просто не желает расставаться с ним.

Под Николаевом "Ланос" перевернул грузовик: двое пострадавших

15 октября на трассе "Николаев-Одесса" столкнулись автомобили Daewoo Lanos и грузовик ГАЗ-53.Оба автомобиля ехали по трассе со стороны Николаева в направлении Одессы. Грузовик начал поворачивать налево и в этот момент столкнулся с "Ланосом", который обгонял его по встречной полосе.От полученного удара грузовик перевернулся на крышу.В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей. "Скорая" доставила пострадавших в больницу, об их состоянии пока ничего не известно, сообщают "Новости N".

В Сумах иностранец попался на продаже наркотиков

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий работники полиции и СБУ арестовали 21-летнего египтянина, который был причастен к хранению наркотиков, сообщает "Ваш шанс". Его задержали в момент попытки реализации сырья растительного происхождения другому студенту-иностранцу. Правоохранители задокументировали этот факт: в пакете оказалось наркотическое вещество растительного происхождения - «каннабис», общим весом около 50 г. По месту жительства иностранца полицейские и сотрудники СБУ провели обыск и изъяли еще около 150 г подобного сырья. К слову, оба фигуранта дела имели виды на жительство на территории Украины и учатся в одном из сумских вузов. Теперь иностранцу придется предстать перед судом, ему может грозить тюремное заключение.

Фото: "Ваш шанс"

Жители Херсонщины добровольно сдали в полицию более 200 единиц оружия и 2319 боеприпасов

За две недели проведениямесячника добровольной сдачи оружия жители области сдали более 200 единиц оружия, сообщает "Гривна". 11 – нарезного армейских образцов, 169 - гладкоствольногоохотничьего (из которого 36 единиц гражданехранили незаконно), 14 единиц холодного оружия, самодельногоидругого. Жители областисдали 2319 штук боеприпасов, в том числеболее 800 – к оружию армейских образцов, 14 спецсредств (газовые пистолеты, револьверы), 8 боеприпасов (снаряды, гранаты, мина) времен Второй Мировойвойны.

Фото: "Гривна"







