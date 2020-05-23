Сюткин, которому Зеленский запретил въезд в Украину, рассказал, как пил с ним самогон

Российский певец Валерий Сюткин, которому запретили въезд в Украину рассказал, как пил самогон с нынешним Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI.

По словам российского певца, их знакомство с Зеленским произошло в 1991 году, когда Сюткин с группой "Браво" выступали в Киеве, был аншлаг. Группа студентов в составе двадцати человек вместе с будущим президентом приехала из другого города Украины и попросила фронтмена пустить их на концерт, тогда Сюткин со словами "только ведите себя интеллигентно в проходе" провел их.

Сюткин добавил, что после концерта они пришли поблагодарить певца. Оказалось, что кто-то из зрителей подарил группе бутылку самогона в пять литров. И Валерий Сюткин разлил ее на всех, включая Владимира Зеленского. По словам российского певца, Зеленский тогда сказал, что этого он не забудет.

"По-моему, начал потихоньку забывать", - отметил Валерий Сюткин.

Как сообщали Українські Новини, российскому певцу Валерию Сюткину запретили въезд в Украину за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.