У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб

5 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту дозволити громадянам виготовляти самогон для власного споживання, тоді як раніше доктор Комаровський розповів, чи можна використовувати медичний спирт замість антисептика .

Відповідний законопроєкт № 4153 зареєстровано на сайті Ради 25 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 176, яка передбачає за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва, а також виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їхнього виробництва штраф від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також депутати хочуть виключити статтю 177, якою накладається штраф у розмірі 1-5 неоподатковуваних мінімумів за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва.

Згідно з пояснювальною запискою, стаття 176 неефективна, особливо з урахуванням розміру санкції - від 51 до 170 гривень.

За даними Державної судової адміністрації, у 2018 році в судах розглянули 197 справ про адміністративні порушення, пов'язаних із самогоноварінням, на 80 осіб було накладено адміністративні стягнення.

На думку депутатів, якщо людина, виключно для власного споживання, виробляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природне право, яке не може бути обмежене державою.

Як повідомляли Українські новини, російський співак Сюткін розповів, як пив самогон з Володимиром Зеленським.

Раніше Мінекономіки планувало спростити правила торгівлі алкоголем.

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