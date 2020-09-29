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29 вересня 2020, вівторок, 17:15 23
Верховна Рада і партії 2020-09-29T19:00:03+03:00
Українські Новини
У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб

У "Слузі народу" пропонують Раді дозволити громадянам самогоноваріння для власних потреб

Александр Савич
Самогон, Верховна Рада, Слуга народу, законопроєкт
Українцям можуть дозволити виробляти самогон для власного споживання. Фото: pixabay
Українцям можуть дозволити виробляти самогон для власного споживання. Фото: pixabay

5 депутатів Верховної Ради від фракції "Слуга народу" пропонують парламенту дозволити громадянам виготовляти самогон для власного споживання, тоді як раніше доктор Комаровський розповів, чи можна використовувати медичний спирт замість антисептика.

Відповідний законопроєкт № 4153 зареєстровано на сайті Ради 25 вересня, передають Українські Новини.

Згідно з ним, пропонується виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статтю 176, яка передбачає за виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва, а також виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їхнього виробництва штраф від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також депутати хочуть виключити статтю 177, якою накладається штраф у розмірі 1-5 неоподатковуваних мінімумів за придбання самогону та інших міцних спиртних напоїв домашнього виробництва.

Згідно з пояснювальною запискою, стаття 176 неефективна, особливо з урахуванням розміру санкції - від 51 до 170 гривень.

За даними Державної судової адміністрації, у 2018 році в судах розглянули 197 справ про адміністративні порушення, пов'язаних із самогоноварінням, на 80 осіб було накладено адміністративні стягнення.

На думку депутатів, якщо людина, виключно для власного споживання, виробляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої, то це її природне право, яке не може бути обмежене державою.

Як повідомляли Українські новини, російський співак Сюткін розповів, як пив самогон з Володимиром Зеленським.

Раніше Мінекономіки планувало спростити правила торгівлі алкоголем.

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