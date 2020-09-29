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29 вересня 2020, вівторок, 16:43 12
Суспільство 2020-09-29T19:00:03+03:00
Українські Новини
В Україні різко погіршиться погода: в яких областях пройдуть грози з градом

В Україні різко погіршиться погода: в яких областях пройдуть грози з градом

Ольга Фандорина
Погода, погіршення погоди, штормове попередження
Дощ.Фото: pixabay
Дощ.Фото: pixabay

Сильні дощі, грози та пориви вітру очікуються в Україні 30 вересня і 1 жовтня. Про це у вівторок, 29 вересня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в своєму telegram-каналі.

У Карпатах і Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня очікуються сильні дощі, оголошено оранжевий рівень небезпеки.

У західних і центральних областях, в Херсонській і Запорізькій областях прогнозуються значні дощі, в південній частині країни місцями з грозами.

У середу, 30 вересня, в Україні очікується сильний вітер 15-20 м/с - крім заходу і південного заходу. Далі 1 і 2 жовтня він збережеться в східних і північно-східних областях. Там оголошено жовтий рівень небезпеки.

У Києві та Київській області також очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, оголошений жовтий рівень небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, після  теплого сухого початку робочого тижня вже у вівторок погода різко зміниться. Прийдуть циклон з грозами та сильними зливами. Також відчутно похолодає.

Також вже в жовтні очікується сніг та морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.

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