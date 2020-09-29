В Україні різко погіршиться погода: в яких областях пройдуть грози з градом

Сильні дощі, грози та пориви вітру очікуються в Україні 30 вересня і 1 жовтня. Про це у вівторок, 29 вересня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в своєму telegram-каналі. У Карпатах і Прикарпатті 30 вересня та 1 жовтня очікуються сильні дощі, оголошено оранжевий рівень небезпеки. У західних і центральних областях, в Херсонській і Запорізькій областях прогнозуються значні дощі, в південній частині країни місцями з грозами. У середу, 30 вересня, в Україні очікується сильний вітер 15-20 м\/с - крім заходу і південного заходу. Далі 1 і 2 жовтня він збережеться в східних і північно-східних областях. Там оголошено жовтий рівень небезпеки. У Києві та Київській області також очікуються пориви вітру до 15-20 м\/с, оголошений жовтий рівень небезпеки. Як повідомляли Українські Новини, після теплого сухого початку робочого тижня вже у вівторок погода різко зміниться. Прийдуть циклон з грозами та сильними зливами. Також відчутно похолодає. Також вже в жовтні очікується сніг та морози: синоптики дали прогноз до кінця осені.