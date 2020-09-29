Выборы в Киевсовет-2020: появился полный список кандидатов от "Слуги народа"

В то время как перечень кандидатов в мэры Киева пополнился еще четырьма фамилиями, в политической партии "Слуга народа" закончили с формирование списка кандидатов в Киевский городской совет на местных выборах, который состоятся 25 октября.

Как передают Українські Новини, об этом пишет КиевVласть со ссылкой на постановления Киевской городской территориальной избирательной комиссии № 61.

Список партии "Слуга народа" на выборы в Киевский городской совет:

Кулеба Евгения Анатольевна — супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Присяжнюк Михаил Александрович — адвокат и ведущий ток-шоу на телеканале "СТБ". Отмечается, что за него вел борьбу кандидат в мэры Киева Александр Пальчевский. Говорова Елена Ивановна — бронзовая медалистка по легкой атлетике в тройном прыжке на Олимпийских играх в 2000 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в 1997 году, советник главы ОП Андрея Ермака по вопросам спорта. Федоренко Юрий Сергеевич — соучредитель и руководитель общественной организации (ОО) "Твердыня", которая ведет активную борьбу с незаконными застройками в столице. Трубицын Владислав Сергеевич — председатель ОО "Книжный рынок" и основатель движения #SavePetrovka. Пашинная Лилия Васильевна — адвокат, была помошником депутата ВР VIII созыва Олега Лаврика и консультантом фракции "Самопомощь". Зантарая Георгий Малхазович — первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо, майор Службы безопасности Украины. Витренко Андрей Александрович — с 15 июля является заместителем министра образования и науки, до этого три года работал заместителем декана экономического факультета в КНУ им. Шевченко. Бурдукова Виктория Вадимовна — председатель Экспертного совета Украинской телевизионной академии. Скалецкая Зоряна Степановна — министр здравоохранения в Кабмине Алексея Гончарука с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года. Дячук Михаил Дмитриевич — врач-уролог, заведующий операционным отделением в государственном научном учреждении "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины". Дзьоба Тарас Игоревич — учредитель и руководитель ОО "Городецкий центр урбанистики и регионального развития". Андриевская Эвелина Геннадьевна — студентка Киевского национального торгово-экономического университета, факультет ресторанно-отельного и туристического бизнеса. Ушкалова Екатерина Игоревна — физлицо-предприниматель, занимающаяся рекламной деятельностью. Боечко Андрей Романович — учредитель и руководитель ООО "Пресс-служба", руководитель ООО "Ви А Коко Лтд" и ООО "Эковуд-Юа". Брагин Игорь Григорьевич — президент ОО "Ассоциация шеф-поваров Украины". Шацких Владимир Владимирович — главный тренер сборной Украины по греко-римской борьбе. Семенова Ксения Игоревна — помощник народного депутата Украины от "Слуги народа" Романа Грищука. Ищенко Анна Михайловна — юрист. Кучерявый Александр Александрович — бывший помощник народного депутата Украины от "Слуги народа" Марьяны Безуглой. Палийчук Юлия Владимировна — пресс-секретарь парламентской фракции "Слуги народа". Мельничук Тарас Петрович — руководитель секретариата парламентской фракции "Слуги народа". Серганова Марина Викторовна — начальник отдела мониторинга и аналитики выполнения обращений коммунального предприятия (КП) "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Дарницкого района Киева". Ситак Александр Владимирович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Николая Тищенко, бизнес-партнер Тищенко, соучредитель и совладелец ООО "Світ Лтд". Маляр Анна Васильевна — юрист-криминолог, кандидат юридических наук. Крушановский Юрий Сергеевич — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Сергея Швеца. Вандин Евгений Валерьевич — соучредитель адвокатского объединения "Фомин и партнеры", кандидат юридических наук. Кондратенко Екатерина Владимировна — учредитель ООО "АВМ Житлосервис", соучредитель ООО "АВМ Билдинг Груп". Богдан Дмитрий Иванович — помощник народного депутата Украины, председателя Киевской городской организации "Слуги народа" Николая Тищенко. Байдан Наталья Николаевна — гендиректор сети кинотеатров "Планета Кино". Кискин Юрий Владимирович — который либо коммерческий директор ООО "Укрспецсистемс" или владелец и руководитель ООО "Украинское бюро верификаций". Романенко Евгений Александрович — либо адвокат из города Сумы, либо проректор Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП). Присяжнюк Марьяна Николаевна — журналист-международник и соучредитель ОО "Траст". Буханевич Андрей Иванович — бывший владелец и руководитель нескольких ООО или бывший депутат Днепровского райсовета Киева (2006-2010 гг). Олицкая Анна Михайловна — ведущая телеканала "Новый". Обущак Иван Анатольевич — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Богдана Яременко. Антонова Алена Юрьевна — помощник народного депутата Украины от "Слуги народа" Марьяны Безуглой. Кушка Александр Владимирович — скорее всего, соучредитель ООО "Дасметал" и бывший соучредитель ООО "Агробарвы" из Броварского района. Селик Виталий Григорьевич — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Анны Бондарь. Глухов Максим Владимирович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Игоря Васылива. Ивахненко Ирина Сергеевна — профессор кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры. Гирин Владлен Наумович — бизнесмен из Херсона, экс-кандидат в мэры Херсона. Белоцкая Ирина Владимировна — экс-прокурор Киевской местной прокуратуры № 9 в Соломенском районе. Антоненко Глеб Анатольевич — создатель Facebook-групп "Я люблю Оболонський район" и "Громадська варта Оболонського району". Костюк Андрей Владимирович — бывший помощник-консультант депутата Киевсовета от фракции "Единство" Аллы Шлапа, также сотрудничала с Николаем Тищенко. Сажко Юлия Сергеевна — соучредитель ОО "Национальная платформа "Женщины за мир", экс-помощник народного депутата VIII созыва Юрия Солода от партии "Оппозиционный блок". Дубей Андрей Игоревич — футболист Второй лиги Киева, участник чемпионатов Киевской ассоциации пляжного футбола. Вдовиченко Геннадий Павлович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Сергея Швеца, является совладельцем ООО "ПДМ Старс" и в 2018 году подавался на заместителя госсекретаря Кабмина. Островская Марьяна Валентиновна — заместитель руководителя секретариата парламентской фракции "Слуги народа". Кузьменко Людмила Сергеевна — первый зампредправления СК "Евроинс Украина" и совладелец ООО "Ре-Транс". Кужильный Игорь Григорьевич — вероятно, совладелец и руководитель ООО "Статус Пайп". Соколовский Валерий Валентинович — вероятно, хозяин ресторанного комплекса на Новообуховском шоссе "Три мушкетера", учредитель ООО: "Евробуд-2000″ "Евробуд-2002″ и "Барса-Интернешнл". Пономаренко Андрей Владимирович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Николая Тищенко. Кравчишин Игорь Алексеевич — руководитель PR-департамента НАК "Нафтогаз Украины", а также доверенное лицо кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 2019 года Романа Грищука. Кучеренко Татьяна Евгеньевна — быть может, хозяйка ООО "Бизнес Комплект Продукт". Басовский Владимир Александрович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Святослава Юраша, первый глава Общественной бюджетной комиссии при КГГА. Исаева Дарья Владиславовна — светский хроникер мужского глянцевого журнала Proman Ukraine. Слюсарев Тихон Александрович — учредитель ООО "Алти-Бизнес", брат экс-кандидата в народные депутаты от ВО "Батькивщина" Ивана Слюсарева. Скрипникова Екатерина Сергеевна — руководитель благотворительного фонда "Возвращайся к жизни" и ООО "Арт Секьюрити Груп". Карабаев Таниэль Таирович — бывший начальник Днепровского райздрава. Смирнова Вика Вячеславовна — соучредитель ОО "Центр политико-правового образования" . Карельских Денис Игоревич — почетный работник архитектуры и строительства, бывший директор ООО "Каргон". Венгелевская Лолита Николаевна — похоже, выпускница Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства им. Л. Утесова. Гурин Николай Владимирович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Святослава Юраша. Лактионова Татьяна Юрьевна — начальник управления социальной защиты Соломенской РГА. Ромась Михаил Александрович — глава ОО "Центр защиты прав общества Голосеево". Невмержицкий Виталий Петрович — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Максима Перебийниса. Литвинова Ирина Анатольевна — помощник народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Богдана Яременко, с 2016 года консультант в Верховной Раде. Казаников Максим Александрович — учредитель и руководитель нескольких коммерческих компаний, создатель и руководитель благотворительного фонда "Объединение "Самопомощь". Батева Алла Игоревна — семейный врач, сотрудник некоммерческого КП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 1″. Калугин Сергей Александрович — либо футболист, либо саентолог, или же помощник народного депутата VII созыва Андрея Павловского от фракции БЮТ. Кузняк Александр Владимирович — доверенное лицо кандидата в народные депутаты на выборах 2019 года Анны Пуртовой от фракции "Слуга народа". Загинай Юлия Витальевна — бывшая сотрудница группы компаний "Наша карта" и ресторана "Сейф" народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Николая Тищенко. Ерофеев Андрей Сергеевич — координатор проектов Общественного бюджета Киева. Мохова Надежда Владимировна — столичный адвокат, работает в Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры. Подолян Павел Сергеевич — возможно, учредитель и руководитель нескольких транспортных компаний, либо физлицо-предприниматель, работающий в Соломенском районе Киева как ресторатор. Леонов Юрий Петрович — возможно, начальник отдела земельных отношений киевского КП "Спецжилфонд". Григорьева Оксана Владимировна — вероятно, руководитель ОО "Молодежный центр Атлантического совета Украины" и соучредитель ОО "Группа взаимопомощи". Шашкина Людмила Алексеевна — член Общественного совета при Днепровской РГА. Шимко Александр Григорьевич — вероятно, первый замначальника Коммунальной службы перевозок КГГА. Шевченко Андрей Владимирович — либо предприниматель, либо киевский нотариус, или же бывший начальник Региональной экспертно-технической лаборатории ГП "Киевский экспертно-технический центр". Козак-Русинка Анна Валерьевна — политолог, в этом году закончила Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. Головатенко Ирина Александровна — помощник-консультант народного депутата Украины от партии "Слуга народа" Романа Грищука. Сергеева Юлия Михайловна — адвокат, координатор проектов "Имею право", правозащитница. Кузьменко Евгений Андреевич — возможно, учредитель и бенефициар нескольких компаний, специализирующихся на приобретении, продаже, управлении недвижимостью. Гетьман-Гнидунец Лариса Александровна — предприниматель, популяризатор спорта. Никифоров Карен Сергеевич — помощник-консультант народного депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша. Галецкая Руслана Витальевна — по некоторым данным, представитель благотворительного фонда "Дзвін надії", попавшая в список по протекции нардепа Богдана Яременко. Богдан Ирина Николаевна — человек с таким ФИО был помощником-консультантом нардепа VII и VIII созывов ВР Виктора Пинзеника (который в Раду прошлого созыва прошел от "Блока Петра Порошенко", а позапрошлого — от партии "УДАР" Виталия Кличко). Сирота Святослав Анатольевич — соучредитель и руководитель благотворительной организации "БФ арбитров, спортсменов и ветеранов спорта". Горбань Дмитрий Андреевич — заведующий травмпунктом Киевской городской клинической больницы № 6. Заика Анжела Вадимовна — сотрудница Офиса простых решений и результатов, помощник-консультант депутата Киевсовета VIII созыва Сергея Башлакова. Поповиченко Александр Михайлович — помощник-консультант (на платной основе) нардепа Людмилы Буймистер. Степенко Александр Николаевич — учредитель ряда фирм, которые фигурируют в истории с "компьютером Дениса Комарницкого" и расхищением бюджетных средств киевлян. Попович Виктория Вячеславовна — многолетний руководитель ООО "Инвестиционно строительная компания Обрий". Устенко Александр Сергеевич — помощник-консультант народного депутата Украины Романа Грищука. Пряженкова Наталья Александровна — помощник-консультант нардепа Павла Павлиша (фракция "Слуга народа"). Кулеба Анастасия Владимировна — учредитель и руководитель благотворительной организации "Свободная платформа коммуникаций". Савенко Даниил Николаевич — человек с таким ФИО работает главным специалистом отдела управления собственностью и государственных закупок Управления международного сотрудничества и государственных закупок Госагентства автомобильных дорог. Юхименко Виктория Васильевна — возможно, частный предприниматель (ФЛП), основной вид деятельности — предоставление в аренду или эксплуатацию недвижимости. Сенча Владимир Сергеевич — полный тезка в 2018 году баллотировался в Киевсовет VIII созыва по списку партии "Сила общин" Антона Яценко (№ 3). На тот момент он указал в биографии, что является юрист-консультантом в компании "АКТІО". Васюков Роман Александрович — возможно, бывший вице-мэр Николаева, который уволившись весной 2014 года из николаевской мэрии, занялся бизнесом и переехал в Киев. Конопелько Николай Владимирович — общественный деятель, который вместе с известным доктором Евгением Комаровский недавно основал общественную инициативу "Здоровый город". Кухаренко Янина Дмитриевна — возможно, столичное физлицо-предприниматель (торговля через Интернет и почтовые сервисы). Тесленко Наталья Александровна — возможно, замдекана по научной работе факультета международной торговли и права Киевского национального торгово-экономического университета. Сиротенко Роман Александрович — представитель Киевской городской организации "Слуги народа" в Киевской ТИК. Полный тезка Сиротенко — судебный распорядитель в Верховном Суде. Неустроева Елена Александровна — возможно, киевский дизайнер. Кушнир Богдан Сергеевич — возможно, директор Второго Киевского местного центра предоставления вторичной правовой помощи. Шинкаренко Анна Владимировна — возможно это бывший ведущий специалист консультационно-регистрационного сектора отдела приема граждан Управления предоставления государственной соцпомощи исполкома Сумского горсовета или дочь директора ГП "ГИОЦ Укрзализныцы" Владимира Мурзина.

Окружные списки партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет.

Избирательный округ № 1, Голосеевский район:

Богдан Ирина Николаевна. Романенко Евгений Александрович. Васюков Роман Александрович. Витренко Андрей Александрович. Белоцкая Ирина Владимировна. Ромась Михаил Александрович. Исаева Дарья Владимировна. Подолян Павел Сергеевич. Заика Анжела Вадимовна. Брагин Игорь Григорьевич.

Избирательный округ № 2, Дарницкий район:

Серганова Марина Викторовна. Конопелько Николай Владимирович. Островская Марьяна Валентиновна. Слюсарев Тихон Александрович. Невмержицкий Виталий Петрович. Леонов Юрий Петрович. Федоренко Юрий Сергеевич. Савенко Даниил Николаевич. Скалецкая Зоряна Степановна. Григорьева Оксана Владимировна. Гетьман-Гнидунец Лариса Александровна.

Избирательный округ № 3, часть Деснянского района:

Маляр Анна Васильевна. Буханевич Андрей Иванович. Костюк Андрей Владимирович. Скрипникова Екатерина Сергеевна. Соколовский Валерий Валентинович. Никифоров Карен Сергеевич. Кулеба Анастасия Владимировна. Шимко Александр Григорьевич.

Избирательный округ № 4, часть Деснянского района:

Мельничук Тарас Петрович. Обущак Иван Анатольевич. Сажко Юлия Сергеевна. Литвинова Ирина Анатольевна. Пашинная Лилия Васильевна. Галецкая Руслана Витальевна. Шевченко Андрей Владимирович. Кухаренко Янина Дмитриевна.

Избирательный округ № 5, часть Днепровского района:

Ситак Александр Владимирович. Крушановский Юрий Сергеевич. Кузьменко Людмила Сергеевна. Вдовиченко Геннадий Павлович. Шашкина Людмила Алексеевна. Бурдукова Виктория Вадимовна. Казаников Максим Александрович.

Избирательный округ № 6, часть Днепровского района:

Палийчук Юлия Владимировна. Дубей Андрей Игоревич. Присяжнюк Марьяна Николаевна. Олицкая Анна Михайловна. Карабаев Даниэль Таирович. Присяжнюк Михаил Александрович. Смирнова Вика Вячеславовна. Калугин Сергей Александрович.

Избирательный округ № 7, Оболонский район:

Вандин Евгений Валерьевич. Трубицын Владислав Сергеевич. Антонова Алена Юрьевна. Антоненко Глеб Анатольевич. Батаева Алла Игоревна. Кучерявый Александр Александрович. Козак-Русинка Анна Валерьевна. Кузьменко Евгений Андреевич. Кушнир Богдан Сергеевич.

Избирательный округ № 8, Печерский район:

Ищенко Анна Михайловна. Кушка Александр Владимирович. Кучеренко Татьяна Евгеньевна. Говорова Елена Ивановна. Кузняк Александр Владимирович. Кондратенко Екатерина Владимировна. Дячук Михаил Дмитриевич. Тесленко Наталья Александровна.

Избирательный округ № 9, Подольский район:

Селик Виталий Григорьевич. Кужильный Игорь Григорьевич. Сиротенко Роман Александрович. Юхименко Виктория Васильевна. Неустроева Елена Александровна.

Избирательный округ № 10, часть Святошинского района:

Киселев Алексей Владимирович. Богдан Дмитрий Иванович. Дзьоба Тарас Игоревич. Андриевская Эвелина Геннадьевна. Сенча Владимир Сергеевич. Венгелевская Лолита Николаевна.

Избирательный округ № 11, часть Святошинского района

Зантарая Георгий Малхазович. Глухов Максим Владимирович. Пономаренко Андрей Владимирович. Ушкалова Екатерина Игоревна. Загинай Юлия Витальевна. Сирота Святослав Анатольевич. Боечко Андрей Романович.

Избирательный округ № 12, Соломенский район:

Семенова Ксения Игоревна. Карельских Денис Игоревич. Ивахненко Ирина Сергеевна. Кравчишин Игорь Алексеевич. Попович Виктория Вячеславовна. Лактионова Татьяна Юрьевна. Ерофеев Андрей Сергеевич. Кискин Юрий Владимирович. Головатенко Ирина Александровна. Горбань Дмитрий Андреевич. Устенко Александр Сергеевич. Степенко Александр Николаевич.

Избирательный округ № 13, Шевченковский район:

Шацких Владимир Владимирович. Гирин Владлен Наумович. Басовский Владимир Александрович. Байдан Наталья Николаевна. Сергеева Юлия Михайловна. Мохова Надежда Владимировна. Гурин Николай Владимирович. Пряженкова Наталья Александровна. Поповиченко Александр Михайлович. Шинкаренко Анна Владимировна.

Как сообщали Українські Новини, ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что никто из кандидатов в мэры на предстоящих выборах не обращался к правоохранителям с просьбой об охране.

Также сообщалось, что Кернес назвал "не дружеским жестом" решение Михаила Добкина баллотироваться в мэры Харькова.

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