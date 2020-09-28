Список кандидатов в мэры столицы пополнился Шаховым, Смешко, Петруком и Гольдарбом

Киевская городская избирательная комиссия зарегистрировала еще 4 кандидатов на должность мэра столицы: депутата Верховной Рады Сергея Шахова (депутатская группа "Довіра"), бывшего председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, инженера и транспортного эксперта Виктора Петрука и лидера партии "Союз левых сил" Максима Гольдарба.

Соответствующие постановления опубликованы на странице комиссии на сайте Киевского городского совета, передают Українські Новини.

Таким образом, на 28 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал всего 17 кандидатов в мэры столицы.

Шахов баллотируется от партии "Наш край", Смешко - от партии "Сила и честь", Петрук - от "Гражданского движения "Хвиля", Гольдарб - самовыдвиженец.

Все кандидаты зарегистрированы 26 сентября.

При этом 3 кандидатам отказано в регистрации - Виктору Леоненко, Виталии Стрилец и Ивану Войцеховскому.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал 5 кандидатов на должность мэра столицы: бывшего депутата Рады Николая Томенко, экс-председателя Киевгорсовета Александра Омельченко, депутата Киевгорсовета Сергея Гусовского, бывшего депутата Рады Юрия Левченко, а также экс-председателя Киевгорсовета Александра Попова.

24 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева телеведущего Сергея Притулу, депутата Рады Алексея Кучеренко (фракция партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина"), бывшего временно исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции (ноябрь 2019 - май 2020) Егора Фирсова, а также самовыдвиженку предпринимателя Диану Гранцеву.

Ранее Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева действующего мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко, депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Ирину Верещук, бывшего заместителя министра экономики Михаила Поживанова и владельца клиники Eurolab Андрея Пальчевского.

Местные выборы назначены на 25 октября, кампания по выборам стартовала 5 сентября.

Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, а также на должность сельского, поселкового и городского председателя происходит с 15 до 24 сентября включительно, в течение 5 дней теризбирком должен зарегистрировать кандидата или отказать в регистрации.

Денежный залог на выборах мэра Киева составляет 469 тыс. гривен.

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