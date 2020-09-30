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30 сентября 2020, среда, 06:00 132 Документ
Силовые структуры 2020-09-30T06:00:01+03:00
Українські Новини
Данилов в августе заработал вдвое меньше своего зама

Данилов в августе заработал вдвое меньше своего зама

Анна Рудык
Зарплаты, СНБО, Алексей Данилов, зарплаты чиновников
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Алексей Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который живет в большой квартире с видом на Родину-мать и рядом со знаменитыми соседями, за август составила 47,1 тыс. гривен, а его заместителей - до 115,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено заработной платы 47 141 грн. Удержаны налоги - 9 193 грн. К выдаче - 37 949 грн", - сказано в нем.

На время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, зарплата в органах государственной власти ограничена 47 230 гривнами.

В связи с этим ограничением зарплата Данилова сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен в месяц.

Трое его заместителей заработали за август сумму в пределах карантинных ограничений: Михаил Коваль - 47 096 гривен, Сергей Кривонос - 47 156, Руслан Демченко - 47 228.

В то же время зарплата двух заместителей секретаря СНБО превысила указанные ограничения, составив 86 760 гривен Алексея Соловьева и 115 231 гривну у Сергея Демедюка.

Такие суммы им были начислены за счет выплаты зарплаты за время ежегодного отпуска (14,4 тыс. и 68 тыс. гривен соответственно), а также материальной помощи (46,5 тыс. и 47,1 тыс.), на которые законодательные ограничения не распространяются.

При этом в июле Демедюку также начислили зарплату в два раза выше установленного ограничения - 94 243 гривны, в том числе 47,2 тыс. матпомощи.

До введения ограничений по зарплате заместители Данилова зарабатывали ежемесячно от 57,5 тыс. до 88 тыс. гривен.

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 1Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 1

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 1Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 2

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 3Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 3

Как сообщали Українськi Новини, Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте".

Также июльская зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова составила 47,2 тыс. гривен. Но некоторые его заместители получили больше. От 45 тыс. до 94,2 тыс. гривен.

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