Данилов в августе заработал вдвое меньше своего зама

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который живет в большой квартире с видом на Родину-мать и рядом со знаменитыми соседями,

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"Всего начислено заработной платы 47 141 грн. Удержаны налоги - 9 193 грн. К выдаче - 37 949 грн", - сказано в нем.

На время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, зарплата в органах государственной власти ограничена 47 230 гривнами.

В связи с этим ограничением зарплата Данилова сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен в месяц.

Трое его заместителей заработали за август сумму в пределах карантинных ограничений: Михаил Коваль - 47 096 гривен, Сергей Кривонос - 47 156, Руслан Демченко - 47 228.

В то же время зарплата двух заместителей секретаря СНБО превысила указанные ограничения, составив 86 760 гривен Алексея Соловьева и 115 231 гривну у Сергея Демедюка.

Такие суммы им были начислены за счет выплаты зарплаты за время ежегодного отпуска (14,4 тыс. и 68 тыс. гривен соответственно), а также материальной помощи (46,5 тыс. и 47,1 тыс.), на которые законодательные ограничения не распространяются.

При этом в июле Демедюку также начислили зарплату в два раза выше установленного ограничения - 94 243 гривны, в том числе 47,2 тыс. матпомощи.

До введения ограничений по зарплате заместители Данилова зарабатывали ежемесячно от 57,5 тыс. до 88 тыс. гривен.

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 1

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 2

Зарплата Алексея Данилова за август. Документ 3

Как сообщали Українськi Новини, Данилов хочет взять на учет полиции украинских пользователей российской соцсети "ВКонтакте".

Также июльская зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова составила 47,2 тыс. гривен. Но некоторые его заместители получили больше. От 45 тыс. до 94,2 тыс. гривен.

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