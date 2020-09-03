Данилов живет в большой квартире с видом на Родину-мать и рядом со знаменитыми соседями

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который считает, что к дате местных выборов в Украине будет вспышка коронавируса, живет в доме с видом на Родину-мать и купола Киево-Печерской лавры в окружении известных соседей.

Подробности жизни главы СНБО выяснили журналисты издания "Страна".

Так, в открытом доступе можно найти налоговую декларацию Алексея Данилова. Там указано, что он живет в квартире общей площадью 352 квадратных метра. Из реестра прав собственности на недвижимое имущество становится понятно, что чиновник объединил три квартиру в одну. В этих же документах указано, что у Данилова есть терраса на 50 квадратов и мастерская на 75. Предположительно все это находится на 16-ом этаже элитного 25-этажного дома.

Журналисты выяснили, что в 2006 году Данилов купил это жилье за 3 434 000 гривен. Сейчас цена на недвижимость выросла в разы. Квадратный метр здесь стоит около 55 тыс. гривен. То есть сейчас такие апартаменты стоят приблизительно 20 миллионов гривен.

Недалеко от дома Данилова живут такие знаменитости как Евгений Хачериди, футболист сборной Украины и Ярослав Диденко, депутат Киевсовета. В двух минутах ходьбы находится квартира экс-премьера Арсения Яценюка.

Рядом с домом Данилова находятся Веденский монастырь, бульвар Леси Украинки, Генпрокуратура. До места работы глава Совбеза может добраться ща 15 минут без учета пробок.

В высотке есть подземный паркинг и военизированная охрана, а в подъезде сидит консьерж.

Как сообщали Українські Новини, июльская зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова составила 47,2 тыс. гривен. Но некоторые его заместители получили больше. От 45 тыс. до 94,2 тыс. гривен.

В июне глава СНБО получил столько же: 47,2 тыс. гривен, а его заместители – от 45 тыс. до 94,2 тыс. гривен.

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