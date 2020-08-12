Секретарь СНБО Данилов в июле получил зарплату меньше, чем некоторые его заместители

Заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за июль составила 47,2 тыс. гривен, а его заместителей – от 45 тыс. до 94,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата СНБО на запрос Українських Новин.

"За июль 2020 года секретарю СНБО А. Данилову всего начислено заработной платы 47 148 гривен", - сказано в нем.

Зарплата должностных лиц органов власти ограничена 47 230 гривнами до завершения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

В связи с ограничением зарплата Данилова сократилась почти в два раза, поскольку ранее составляла в среднем 90,4 тыс. гривен в месяц.

В июле зарплата четырем заместителям секретаря СНБО была начислена в пределах карантинных ограничений: первым заместителям Михаилу Ковалю и Руслану Демченко - по 47 098 и 47 074 гривен соответственно, заместителям Сергею Кривоносу и Алексею Соловьеву – 47 163 и 45 047 гривен соответственно.

До введения ограничений по зарплате заместители Данилова зарабатывали ежемесячно от 57,5 тыс. до 88 тыс. гривен.

В то же время июльская зарплата замсекретаря СНБО Сергея Демедюка была в два раза выше установленного ограничения - 94 243 гривны.

Такая сумма ему была начислена за счет 47 155 гривен материальной помощи, на которую указанные ограничения не распространяются.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова за июнь составила 47,1 тыс. гривен.

Тем временем, Алексей Данилов в мае заработал 47 113 гривен, также было высчитано 9 187 гривен налогов и сборов.