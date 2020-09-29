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29 сентября 2020, вторник, 14:42 114
Верховная Рада и партии 2020-09-29T15:15:02+03:00
Українські Новини
За продажу электронных сигарет несовершеннолетним могут ввести штраф до 23,8 тыс. гривен

За продажу электронных сигарет несовершеннолетним могут ввести штраф до 23,8 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Электронные сигареты, Запрет продажи электронных сигарет
Электронная сигарета. Фото: pixabay
Электронная сигарета. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена ввести штраф до 23,8 тыс. гривен за продажу электронных сигарет не достигшим 18-летнего возраста лицам.

За принятие законопроекта №3628 за основу проголосовали 272 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрено введение штрафа за продажу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах не достигшим 18 лет лицам.

Так, предлагается ввести штраф от 6,8 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен (400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан) за торговлю электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, не достигшим 18 лет лицам с рук - от 6,8 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен (400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, а за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения - от 13,6 тыс. гривен до 23,8 тыс. гривен (800 - 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли.

Также в законопроекте отмечается, что на время проведения массовых мероприятий сельсоветы и горсоветы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить употребления электронных сигарет.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, в Раде хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в магазинах по ночам.

Ранее в США зафиксировали первую смерть человека, использующего электронные сигареты.

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