За продажу электронных сигарет несовершеннолетним могут ввести штраф до 23,8 тыс. гривен

Верховная Рада намерена ввести штраф до 23,8 тыс. гривен за продажу электронных сигарет не достигшим 18-летнего возраста лицам.

За принятие законопроекта №3628 за основу проголосовали 272 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



Документом предусмотрено введение штрафа за продажу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах не достигшим 18 лет лицам.



Так, предлагается ввести штраф от 6,8 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен (400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан) за торговлю электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, не достигшим 18 лет лицам с рук - от 6,8 тыс. гривен до 13,6 тыс. гривен (400-800 необлагаемых минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли, а за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения - от 13,6 тыс. гривен до 23,8 тыс. гривен (800 - 1 400 необлагаемых минимумов доходов граждан) с конфискацией предметов торговли.



Также в законопроекте отмечается, что на время проведения массовых мероприятий сельсоветы и горсоветы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить употребления электронных сигарет.



В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.



Как сообщали Українськi Новини, в Раде хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в магазинах по ночам.



Ранее в США зафиксировали первую смерть человека, использующего электронные сигареты.

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