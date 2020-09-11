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11 сентября 2020, пятница, 13:57 246
Верховная Рада и партии 2020-09-11T14:00:01+03:00
Українські Новини
В Раде хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в магазинах по ночам

В Раде хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в магазинах по ночам

Ольга Фандорина
Алкоголь, Сигареты, запрет продажи алкоголя, продажа алкоголя
Алкоголь. Фото: pixabay
Алкоголь. Фото: pixabay

Пока в Украине за 2 года стоимость алкогольных напитков выросла до 20%, депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко предлагает Верховной Раде запретить продажу алкоголя и сигарет в розничных магазинах на всей территории Украины с 22:00 до 10:00.

Соответствующий законопроект № 4058 был зарегистрирован в парламенте 7 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно документу, предлагается запретить розничную торговлю пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, столовыми винами, а также табачными изделиями (в том числе электронными сигаретами и жидкостями к ним) с 22:00 до 10:00.

Запрет не будет распространяться на кафе, бары, рестораны, прочие заведения общественного питания.

Как сообщали Українськi Новини, в марте 2018 года Верховная Рада предоставила органам местного самоуправления специальные полномочия устанавливать в пределах соответствующей административной территории ограничение или запрет на продажу субъектами хозяйствования (кроме учреждений ресторанного хозяйства) пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин в определенное время суток.

 Киевский городской совет в 2016 году уже принимал решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Реакция на решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя незамедлилась.

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