Запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, выборы и госслужба: чем займутся депутаты во вторник

Верховная Рада, которая намерена 20 октября принять проект госбюджета-2021 в первом чтении, во вторник рассмотрит законопроект № 3628 о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются, не достигшим 18 лет лицам.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Для включения в повестку дня и принятия решения указаны законопроекты № 4119 о реализации положений статьи 11 закона "О рынке природного газа" и № 4120 об особенностях администрирования налогов в целях финансирования расходов.

Также парламентарии во вторник рассмотрят в 1-м чтении законопроекты: № 3900 об обеспечении качества учебной литературы, № 3748 о совершенствовании прохождения государственной службы, № 3278 и 3278-1 о замене терминов в Таможенном кодексе, № 3961 об изменении срока вступления в силу положений закона "О концессии", определяющих использование электронной торговой системы, № 3577 и 3577-1 о защите жилищных прав детей-сирот, № 2443 о внеочередном обеспечении жильем лиц, которые взяты на учет до 1 января 1993 и проживают в жилье временного назначения, № 3628 о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Для включения в повестку дня и принятия решения по сокращению срока внесения альтернативных проектов указаны законопроекты № 4117 об особенностях организации подготовки и проведения выборов в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, и совершенствования отдельных положений избирательного законодательства, № 4099 об особенностях осуществления закупок во время избирательного процесса.

Для включения в повестку дня и принятия решения указан законопроект № 4051 о совершенствовании правового регулирования дистанционной работы, а во 2-м чтении - законопроекты № 3642 об основаниях отсутствия депутатов на пленарных заседаниях Рады и заседаниях комитетов, № 3424 об освобождении от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях.

Также Рада рассмотрит проект постановления № 4109 о непризнании легитимности так называемых местных выборов во временно оккупированном Крыму.

Кроме этого, парламентарии рассмотрят вопросы ратификации, а именно законопроекты № 0058 о присоединении Украины к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам и Факультативному протоколу к Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, № 0059 о ратификации соглашения между Кабмином и правительством Черногории о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.

Как сообщали Українськi Новини, в июле Кабинет Министров внес жидкости для электронных сигарет в перечень подакцизных товаров с 1 января 2021 года.

В июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении Кабмина усилить ответственность за продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Ранее вслед за разрешением в Украине продажи лекарств через Интернет, Верховная Рада приняла закон о разведке.

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