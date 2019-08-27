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27 августа 2019, вторник, 22:50 323
Америка 2019-08-27T23:00:32+03:00
Українські Новини
В США зафиксировали первую смерть человека, использующего электронные сигареты

В США зафиксировали первую смерть человека, использующего электронные сигареты

В США зафиксирована первая смерть от болезни легких у мужчины, который использовал электронные сигареты. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун сообщила, что в штате Иллинойс мужчина попал в больницу с серьезной респираторной болезнью.

Кроме того, за последние 2 месяца в США зафиксировали 193 случая, похожие на этот. 

У всех больных был кашель, одышка, усталость и даже диарея и рвота. У некоторых самых тяжелых пациентов обнаружили повреждения легких. 

"Потенциальную угрозу видят в веществах, входящих в состав жидкостей для заправки вейпов и других электронных устройств для курения. Есть много разновидностей этих устройств и жидкостей, имеющих большое количество компонентов. Некоторые из них могут быть безопасными, некоторые - нет. Что именно вдыхает человек во время курения электронного устройства или вейпа — неизвестно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МОЗ Украины намерен на законодательном уровне ввести понятие электронных сигарет, регулировать содержание ароматизаторов и ограничить продажу табака.

Как сообщали Українські Новини, в США призывают признать электронные сигареты менее вредными по сравнению с обычными.

Ранее в США от взрыва электронной сигареты погиб мужчина.

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