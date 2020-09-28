Курс продажи доллара для платежных карт повысился до 28,4 4220 UAH/USD

В понедельник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 повысился по сравнению с 25 сентября на 3,83 коп. до 28,4220 UAH/USD, курс покупки — повысился на 3,47 коп. до 28,1186 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт понизился на 2,99 коп. до 32,5673 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,16 коп. до 33,1575 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 28,1186 28,4220 32,5673 33,1575 3,25 4,40 Максимальный 28,2781 28,7000 32,8394 33,5000 3,50 5,00 Минимальный 27,0000 28,3222 31,5000 32,9500 3,00 3,80

Как сообщали Українські Новини, экономист дал прогноз курса доллара на 2021-й год. Он уверен, что до конца года доллар не вырастет больше 29 грн/доллар. Но что будет с курсом в 2021 году, зависит от экономических показателей: спроса на украинские товары в мире, которые экспортируются постоянно.

Национальный банк ожидает, что гривна укрепиться, когда начнутся продажи нового урожая зерновых.

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