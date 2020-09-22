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  • В Чехии ограничат работу баров и ресторанов из-за роста новых случаев коронавируса
22 сентября 2020, вторник, 15:29 135
Европа 2020-09-22T15:45:02+03:00
Українські Новини
В Чехии ограничат работу баров и ресторанов из-за роста новых случаев коронавируса

В Чехии ограничат работу баров и ресторанов из-за роста новых случаев коронавируса

Валерия Драгомирова
Чехия, Коронавирус, Коронавирус в Чехии
Чехия. Фото: radio.cz
Чехия. Фото: radio.cz

В то время, как в Австрии усилили карантин, в Чехии хотят ввести дополнительные ограничения для ресторанов и баров из-за роста количества новых случаев Covid-19.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Сообщается, что ресторанам и барам придется закрываться в 22:00.


"В последующие дни часы работы ресторанов и баров могут быть ограничены. Они будут закрываться в 22:00 вместо нынешних 24:00", - сказал новый министр здравоохранения Роман Примула.

Точно так же, вероятно, сократится лимит на количество людей на массовых мероприятиях. На открытых площадках будет разрешено собирать не более 100 человек, а в помещениях - 50 человек.

"Для общих мероприятий будут исключения, например, для культурных мероприятий, где риск ниже. В целом же принцип должен быть таким", - сказал министр.

Соревнования в закрытых помещениях с участием более десяти человек также запрещены.

Как сообщали Українські Новини, Австрия и Чехия объявили о начале второй волны коронавируса.

Кроме того, в Нидерландах впервые за время пандемии 2000 случаев коронавируса за сутки. 

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