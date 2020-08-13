В Украине появятся электронные заключения о рождении

Министерство здравоохранения планирует запустить электронное заключение о рождении ребенка в сентябре. Об этом говорится в сообщении министерства на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сейчас Минздрав реализует проект цифровизации медицинских заключений. Первым уже в сентябре мы совместно с партнерами запускаем медицинское заключение о рождении в рамках проекта "еМалятко". Оно станет удобной электронной заменой бумажной формы 103 для большинства новорожденных", - сказано в нем. Также сообщается о завершении тестирования электронных больничных. Полноценный запуск услуги после устранения выявленных недостатков планируется в начале 2021 года. Кроме того, министерство намерено запустить электронный кабинет пациента и интегрировать его с приложением "Дія". Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения выступает за расширение сферы применения электронного рецепта. В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша". Ранее в ЮНИСЕФ призвали Кабмин не менять "Пакет малыша" на деньги.