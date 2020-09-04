Военным разрешили засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги

Военным будут засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги. Фото: 112.ua

Военным будут засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги. Фото: 112.ua

Вслед за началом пилотного проекта по монетизации "пакета малыша" , стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги в воинском звании.

Об этом говорится в указе главы государства №372 от 3 сентября "О внесении изменений в некоторые указы Президента", передают Українськi Новини.

"Положение о прохождении военной службы военнослужащими Службы внешней разведки Украины, утвержденное Указом Президента от 17 июля 2006 года № 619 (с изменениями, внесенными Указами от 2 октября 2006 года № 804, от 15 октября 2007 года № 974 и от 11 октября 2013 года № 553), дополнить пунктом 301 следующего содержания:

...время пребывания военнослужащего в отпуске в связи с беременностью и родами, отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, отпуске по уходу за ребенком, который нуждается в домашнем уходе, продолжительностью, определенной в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании", – говорится в нем.

Данное положение было внесено в указы о прохождении службы военными Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны и другими.

Как сообщали Українські новини, Министерство здравоохранения планирует запустить электронное заключение о рождении ребенка в сентябре.

Также Кабмин предложил Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию как выдающемуся деятелю образования.

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