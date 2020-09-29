Заключенным разрешили пользоваться мультиварками и тренажерами

В то время, как в СИЗО Одессы и Николаева открыли платные камеры, в следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками.

Об этом говорится в приказе Минюста.



"Указанными изменениями пересмотрены списки продуктов питания, предметов первой необходимости, других вещей и предметов, которые заключенные и осужденные могут получать в посылках (передачах) и бандеролях, покупать в магазинах следственных изоляторов, учреждениях исполнения наказаний и хранить при себе. В следственных изоляторах лицам, взятым под стражу, и осужденным, содержащимся в камерах, разрешено пользоваться холодильниками с общим объемом до 280 литров, а в учреждениях исполнения наказаний - мультиварками", - сказано в нем.



В прогулочных двориках учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов по возможности размещения разрешено устанавливать столы для игры в настольный теннис, велотренажеры, кардиотренажеры, силовые тренажеры. Для несовершеннолетних в прогулочных двориках рекомендуется дополнительно оборудовать площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол и т.д.

Как сообщали Українські Новини, в Лукьяновское СИЗО пытались передать наркотики с помощью квадрокоптера.



Ранее Малюська предложил в качестве подарка чиновникам новые сертификаты на платные камеры в СИЗО.

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