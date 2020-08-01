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01 августа 2020, суббота, 21:43 157
Общество 2020-08-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
Минюст открыл платные камеры в СИЗО Одессы и Николаева: за сутки — 985 гривен с человека

Минюст открыл платные камеры в СИЗО Одессы и Николаева: за сутки — 985 гривен с человека

Валерия Драгомирова
Минюст, СИЗО, Платные камеры
Платные камеры. Фото: Facebook/Минюст
Платные камеры. Фото: Facebook/Минюст

Министерство юстиции открыло платные камеры в следственном изоляторе (СИЗО) Одессы и Николаева.

Об этом говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платные камеры: одна на двоих, другая - на троих", - отмечает Минюст.

Стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО: за 1 сутки - 985 гривен с человека; за неделю - 3 502 гривны с человека; за месяц - 4 093 гривны с человека.

Указывается, что также начала работать одна платная камера на двоих человек в Николаевском следственном изоляторе.

Стоимость пребывания за 1 сутки - 452 гривны с человека; за неделю - 1 540 гривен с человека; за месяц - 3 666 гривен с человека.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе Житомира за 610 гривен в сутки.

Кроме того, Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом

Тем временем в СИЗО Киева появились платные "камеры". Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.




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