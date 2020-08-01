Минюст открыл платные камеры в СИЗО Одессы и Николаева: за сутки — 985 гривен с человека

Министерство юстиции открыло платные камеры в следственном изоляторе (СИЗО) Одессы и Николаева. Об этом говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. "В государственном учреждении "Одесский следственный изолятор" начали работать две платные камеры: одна на двоих, другая - на троих", - отмечает Минюст. Стоимость пребывания в камерах Одесского СИЗО: за 1 сутки - 985 гривен с человека; за неделю - 3 502 гривны с человека; за месяц - 4 093 гривны с человека. Указывается, что также начала работать одна платная камера на двоих человек в Николаевском следственном изоляторе. Стоимость пребывания за 1 сутки - 452 гривны с человека; за неделю - 1 540 гривен с человека; за месяц - 3 666 гривен с человека. Как сообщали Українськi Новини, ранее Министерство юстиции открыло платную камеру в следственном изоляторе Житомира за 610 гривен в сутки.Кроме того, Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летом. Тем временем в СИЗО Киева появились платные "камеры". Стоимость содержания зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривен в сутки, 8 тысяч гривен в неделю, 12 тысяч гривен в месяц.