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29 вересня 2020, вівторок, 12:17 9
Суспільство 2020-09-29T14:00:03+03:00
Українські Новини
В'язням дозволили користуватися мультиварками та тренажерами

В'язням дозволили користуватися мультиварками та тренажерами

Валерия Драгомирова
Лук'янівське СІЗО, в'язниці, платні камери
В'язниця. Фото: Валерія Назаренко
В'язниця. Фото: Валерія Назаренко

Водночас як в СІЗО Одеси та Миколаєва відкрили платні камери, в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і засудженим, які перебувають у камерах, дозволено користуватися холодильниками із загальним обсягом до 280 літрів, а в установах виконання покарань - мультиварки. Про це йдеться в наказі Мін'юсту.

"Зазначеними змінами переглянуті списки харчів, предметів першої необхідності, інших речей і предметів, які засуджені можуть отримувати в посилках (передачах) і бандеролях, купувати в магазинах слідчих ізоляторів, установах виконання покарань і зберігати при собі. У слідчих ізоляторах особам, взятим під варту, і засудженим, який перебуває в камерах, дозволено користуватися холодильниками із загальним обсягом до 280 літрів, а в установах виконання покарань - мультиварками ", - сказано в ньому.

У прогулянкових двориках установ виконання покарань та слідчих ізоляторів по можливості розміщення дозволено встановлювати столи для гри в настільний теніс, велотренажери, кардіотренажери, силові тренажери. Для неповнолітніх в прогулянкових двориках рекомендується додатково обладнати майданчики для гри в мініфутбол, баскетбол, волейбол і т.д.

Як повідомляли Українські Новини, в Лук'янівське СІЗО намагалися передати наркотики за допомогою квадрокоптера.

Раніше Малюська запропонував як подарунок чиновникам нові сертифікати на платні камери в СІЗО.

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