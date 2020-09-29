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29 сентября 2020, вторник, 11:29 139
Общество 2020-09-29T12:30:03+03:00
Українські Новини
За сутки Минздрав почти вдвое увеличил количество тестов на коронавирус

За сутки Минздрав почти вдвое увеличил количество тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Тест на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu
Тест на коронавирус. Фото: bbmri-eric.eu

28 сентября было проведено 24 168 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 46,2% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 21 997 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 5,8 раз больше по сравнению с 27 сентября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 46 165 тестирований, из них 24 168 методом ПЦР, а также 21 997 методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 250 676 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 29 сентября поступило 3 910 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 270 678 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине в понедельник, 28 сентября, обновили карантинные зоны.

Также карантин в Украине длится 202 дня: какие ограничения действуют в эпидзонах.

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