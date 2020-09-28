В Киеве начало расти количество заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 27 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 328 человек до 22 143, умерших - на 8 до 369.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще у 328 больных коронавирусом. 8 случаев - летальных. Всего за период пандемии от вируса умерли 369 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 143", - сказал он.

Среди заболевших: 164 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 21 девочка от 1 года до 17 лет, а также 128 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 15 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 23 человека.

Всего коронавирус преодолели 6 505 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 66, Оболонском - 52, Деснянском и Днепровском районах - по 39 случаев.

Карта распространения коронавируса в Киеве. Инфографика: КГГА

Как сообщали Українськi Новини, в Украине за сутки 2,6 тыс. новых случаев коронавируса, скончались 37 человек.

Кроме того, Минздрав за сутки уменьшил количество тестов на коронавирус на треть.

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