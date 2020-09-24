Киев "застыл" в масштабных утренних пробках. Какие улицы самые загруженные

Сегодня утром, 24 сентября, Киев утром снова парализовали масштабные пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, самыми загруженными улицами по состоянию на 09:40 являются Набережное шоссе и Набережно-Крещатицкая, а также улица Новоконстантиновская, проспект Степана Бандеры.

Пробки на Набережном шоссе

На Правом берегу медленнее всего автомобили двигаются по улице Вадима Гетьмана. Местами движение затруднено и на проспекте Победы.

Пробки на проспекте Победы

Кроме того, парализовано движение и на улице Жилянской.

Пробки образовались также по таким улицам: проспект Валерия Лобановского, бульвар Леси Украинки и на бульваре Дружбы Народов.

Пробки на бульваре Дружбы Народов

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Тем временем, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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