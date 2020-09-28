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28 сентября 2020, понедельник, 15:54 367
Выборы 2020-09-28T16:30:03+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы

"Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Местные выборы, Местные выборы-2020
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

Политическая партия "Слуга народа" зарегистрировала 31 527 кандидатов, претендующих на должности депутатов местных советов, а также мэров и глав объединенных территориальных общин (ОТО) во всех регионах Украины.

Об этом на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах сообщил председатель партии "Слуга народа" Александра Корниенко, передают Українськi Новини.

"Слуга народа" ведет на местные выборы более 30 тыс. кандидатов во всех регионах Украины", - сказал он.

По его словам, такое количество - это 73% от максимально возможного количества кандидатов.

Среди кандидатов 1,5 тыс. идут в областные советы, 5,3 тыс. - в районные, 10,3 тыс. - в городские, 6,8 тыс. - в сельские, 7,6 тыс. - в поселковые.

В мэры городов, сел и поселков идут 952 кандидата от "Слуги народа", из которых 280 претендентов на посты градоначальников, 313 кандидатов от партии баллотируются в главы посёлков, ещё 359 участвуют в выборах сельских глав.

Как сообщали Українськi Новини, 31 августа "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом в мэры Одессы комика Олега Филимонова, Харькова - председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, Днипра - главного врача Днепропетровской областной клинической больницы им. И. И. Мечникова Сергея Рыженко, Тернополя - комика Виктора Гевко.

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