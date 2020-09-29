В Ровенской области изъяли 833 кг янтаря на 4 млн гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) изъяли контрабанду 833 кг янтаря в Ровенской области. Ранее правоохранители изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что контрабандный янтарный бизнес организовал гражданин одного из Закавказских государств совместно с украинцами. Они скупали незаконно добытый янтарь из северных районов Ровенской области. Обработку "солнечного камня" осуществляли на производственных мощностях частного предприятия в Ровенской области. Сотрудники СБУ выявили, что ювелирные изделия с поддельными товарно-сопроводительными документами вывозили из страны через международные пункты пропуска в аэропортах "Борисполь" и "Львов". Во время обысков правоохранители изъяли 833 кг янтаря (169 кг готовых изделий, 401 кг обработанного камня, 263 кг необработанного камня общей стоимостью около 4 миллиона гривен). Также обнаружено оборудование для обработки янтаря, документы, компьютерная техника и другие подтверждающие противоправную деятельность материалы. На данный момент решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявления подозрений причастным лицам. Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 240-1 Уголовного кодекса. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области. Янтарь. Фото: СБУ Контрабанда янтаря. Фото: СБУ Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 в ходе проведения обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец Ровенской области полиция изъяла 600 кг янтаря. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря и введении штрафа за незаконную добычу.