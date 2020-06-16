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16 июня 2020, вторник, 16:32 10
Силовые структуры 2020-06-16T16:32:24+03:00
Українські Новини
В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря на $1,2 млн

В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря на $1,2 млн

Елена Новикова
Задержание, Изъятие, Ровенская область, Янтарь, Нацполиция, Незаконная добыча янтаря
В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря. Фото: Нацполиция
В Ровенской области изъяли 858 кг незаконно добытого янтаря. Фото: Нацполиция

Национальная полиция изъяла 858 кг незаконно добытого янтаря на сумму 1,2 млн долларов в Ровенской области, в то время, как 9 апреля в Ривне СБУ нашла 600 кг янтаря у возможных заказчиков убийства активиста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 16 июня, сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области, следственного управления областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Ровенской области проводят санкционированные обыски по месту хранения драгоценного камня... Полицейские изъяли янтаря на 1,2 миллиона долларов США... Общий вес составляет 858 кг. По предварительным данным, часть камней имеет историческую ценность", - говорится в нем.

Изъятый янтарь. Фото: НацполицияИзъятый янтарь. Фото: Нацполиция

Изъятие янтаря. Фото: НацполицияИзъятие янтаря. Фото: Нацполиция

По данным правоохранителей местные жители организовали скупку незаконно добытого камня, который в дальнейшем экспортировали за границу вне таможенного контроля.

При отправке янтаря за границу использовались поддельные документы о его происхождении.

Среди изъятого янтаря есть камни, которые весят более 1 кг и имеют историческую ценность.

Указано, что цена такого камня на черном рынке начинается от 10 тыс. долларов.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2019 в ходе проведения обысков у четырех участников преступной группы в поселке Владимирец Ровенской области полиция изъяла 600 кг янтаря.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о легализации добычи янтаря и введении штрафа за незаконную добычу.

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