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29 вересня 2020, вівторок, 08:48 6
Силові структури 2020-09-29T10:00:02+03:00
Українські Новини
У Рівненській області вилучили 833 кг бурштину на 4 млн гривень

У Рівненській області вилучили 833 кг бурштину на 4 млн гривень

Валерия Драгомирова
СБУ, рівненська область, нелегальне видобування бурштину, Незаконний видобуток бурштину, контрабанда бурштину, видобуток бурштину
Вилучений бурштин. Фото: СБУ
Вилучений бурштин. Фото: СБУ

У той час, як раніше правоохоронці вилучили 858 кг незаконно видобутого бурштину, співробітники Служби безпеки України (СБУ) вилучили контрабанду 833 кг бурштину в Рівненській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

В рамках кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що контрабандний бурштиновий бізнес організував громадянин однієї з Закавказьких держав спільно з українцями.

Вони скуповували незаконно видобутий бурштин з північних районів Рівненської області.

Обробку "сонячного каменю" здійснювали на виробничих потужностях приватного підприємства в Рівненській області.

Співробітники СБУ виявили, що ювелірні вироби з підробленими товарно-супровідними документами вивозили з країни через міжнародні пункти пропуску в аеропортах "Бориспіль" та "Львів".

Під час обшуків правоохоронці вилучили 833 кг бурштину (169 кг готових виробів, 401 кг обробленого каменю, 263 кг необробленого каменю загальною вартістю близько 4 мільйони гривень).

Також виявлено обладнання для обробки бурштину, документи, комп'ютерна техніка та інші підтверджувальні протиправну діяльність матеріали.

На цей час вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно і оголошення підозр причетним особам.

Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу.

Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області.

Бурштин. Фото: СБУБурштин. Фото: СБУ

Контрабанда бурштину. Фото: СБУКонтрабанда бурштину. Фото: СБУ

Як повідомляли Українські Новини, в ході проведення обшуків у чотирьох учасників злочинної групи в селищі Володимирець (Рівненська область) 19 вересня поліціянти вилучили 600 кг бурштину.

Раніше президент Зеленський підписав закон про легалізацію видобутку бурштину і введення штрафу за незаконний видобуток – від 3 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. гривень до 170 тис. гривень) або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

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