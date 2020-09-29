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29 сентября 2020, вторник, 06:31 1199
Экономика 2020-09-29T07:00:02+03:00
Українські Новини
Количество ветпрепаратов в Украине может снизиться на 30%

Количество ветпрепаратов в Украине может снизиться на 30%

Александр Савич
Животные, Законопроект, Лекарства, Ветеринар, Европейская Бизнес Ассоциация
Количество ветпрепаратов может существенно снизиться. Фото: pixabay
Количество ветпрепаратов может существенно снизиться. Фото: pixabay

Европейская Бизнес Ассоциация считает, что принятие законопроекта о благополучии животных в текущей редакции приведет к уменьшению ассортимента ветеринарных лекарственных средств на около 30%, в то время как депутаты хотят заставить украинцев регистрировать кошек и хомяков.

Об этом говорится в сообщении ЕБА, передают Українськi Новини.

"Так, в течение двух лет идет работа над разработкой данного документа. В то же время, последнюю версию трудно назвать качественной, ведь принятие законопроекта в действующей редакции приведет к уменьшению ассортимента лекарственных средств на внутреннем рынке примерно на 30% и осложнению выхода на рынок новых инновационных лекарств для животных", – сказано в нем.

По данным ЕБА, на данный момент международные компании занимают около 40% украинского рынка ветеринарных лекарств, основными продуктами которых являются вакцины, инновационные ветлекарства, диагностическое оборудование, а также технологии лечения и мониторинга здоровья животных.

Отмечается, что документ устанавливает требование к международным компаниям, осуществляющим свою деятельность через официальные представительства, в виде открытия в Украине собственного предприятия.

ЕБА отметила, что это повышает барьеры для доступа на рынок иностранных компаний, что приведет к уменьшению предложения новых инновационных препаратов на внутреннем рынке.

По мнению экспертов, для решения данного вопроса необходимо оставить существующее регулирование, которое позволяет регистрировать препараты международным компаниям самостоятельно, без дополнительных посредников.

Вторым требованием в законопроекте является обязательное проведение исследований в Украине, однако в стране могут отсутствовать надлежащие лаборатории, которые смогут проверить новое лекарственное средство.

Бизнес считает, что вместо этой нормы следует предусмотреть возможность механизма признания результатов международных лабораторий, имеющих надлежащую аккредитацию.

Третьей нормой предусматривается инспектирования иностранных заводов украинской делегацией для выдачи лицензий для импорта ветпрепаратов в Украине, препятствием чему может стать пандемия COVID-19, при этом дополнительные инспекции приведут к удорожанию препаратов на внутреннем рынке.

Также ЕБА призывает сохранить процедуру упрощенной регистрации кормовых добавок, поскольку ее внедрение является важным для создания Национального реестра кормовых добавок в Украине, что является критическим условием для нормальной работы производителей кормов, в том числе – кормов для непродуктивных животных.

В связи с этим ЕБА обращается к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и председателю Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николаю Сольскому с призывом не допустить ситуацию уменьшения количества инновационных препаратов в стране, которая может сложиться на рынке ветеринарных лекарственных средств после принятия закона "О ветеринарной медицине и благополучии животных" во 2-м чтении.

Как сообщали Українські новини, депутаты предлагают штрафовать за неубранные экскременты животных.

Также из-за пожара на свиноферме погибли тысячи свиней.

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