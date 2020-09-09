подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 сентября 2020, среда, 14:42 599
Верховная Рада и партии 2020-09-09T16:45:03+03:00
Українські Новини
Депутаты Рады предлагают штрафовать за неубранные экскременты животных

Депутаты Рады предлагают штрафовать за неубранные экскременты животных

Кира Молчанова
Верховная Рада, Животные, Собаки, Штраф, Коты, Уборка
Кот и собака. Фото: pixabay
Кот и собака. Фото: pixabay

28 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа", "Голос", а также "Всеукраинского объединения "Батьківщина" предлагают парламенту ввести штраф от 170 до 340 гривен для владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в общественных местах, на тротуарах и в подземных переходах.

Об этом говорится в законопроекте № 3797, зарегистрированном 1 сентября, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается дополнить статью 154 Кодекса об административных нарушениях новой нормой.

Документ предусматривает, что неуборка владельцем экскрементов домашнего животного в зданиях общего пользования, на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на тротуарах, в зонах отдыха и так далее - влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное на протяжении года совершение любого из нарушений правил содержания домашних животных либо такого, которое повлекло причинение вреда здоровью людей или их имуществу, предлагается усилить ответственность в 10 раз и штрафовать от 3400 до 5100 гривен.

При этом норма об ответственности за выгул собак без поводков и намордников изымается из закона.

Скриншот текста законопроектаСкриншот текста законопроекта

Скриншот текста законопроектаСкриншот текста законопроекта

Как сообщали Українськi Новини, 27 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести обязательную платную регистрацию домашних животных.

Кроме того, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года.

Больше новостей о: Верховная Рада Животные Собаки Штраф Коты Уборка

В Раде предлагают наказывать за "скручивание" проб...
Киевсовет хочет запретить съемки с животными "на п...
Суд передал в управление АРМА 7 охотничьих собак о...
Украинских водителей начнут штрафовать за ЗD - ном...
ГБР расследует дела в отношении депутатов Рады всех фракций, - замдиректора Бабиков
ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях Порошенко
Новости
Портнов сообщил, что его дела против Порошенко ГБР не закрыло 16:39
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Кличко заявил о готовности киевских школ к зиме 16:32
Отставка Сытника и Шмыгаля может спасти рейтинг Зеленского, – Бортник 16:23
Кипр проверит законность получения гражданства украинскими бизнесменами, среди которых Коломойский 16:22
Казино. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В Киеве полицейские выявили 10 нелегальных казино, изъяли больше 100 единиц игорного оборудования, — Андрей Крищенко 16:12
больше новостей
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Украинцам "светит" очередное повышение пенсионного возраста и нехватка стажа: что делать 05:50 Инфографика
Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину 21:00
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
"Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса 12:30
больше новостей
Ярославский станет генеральным инвестором и координатором украинской Кремниевой Долины в Харькове 20:09
Мошенники воруют данные украинцев с телефонов: как работают новые схемы обмана 05:15 Инфографика
Нашли сумку с вещами Балуха. Полиция разыскивает свидетелей 21:30
Депутат "Слуги народа" Галина Янченко назвала донецких детей "немытыми и нечесаными" 10:00
Дмитрий Розенфельд: Каким образом отработка нанесения ядерного удара США по РФ с нашей территории увеличивает нашу безопасность? 08:39 Мнение
больше новостей
Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, - ГБР
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok