Депутаты Рады предлагают штрафовать за неубранные экскременты животных

28 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа", "Голос", а также "Всеукраинского объединения "Батьківщина" предлагают парламенту ввести штраф от 170 до 340 гривен для владельцев домашних животных за неуборку их экскрементов в общественных местах, на тротуарах и в подземных переходах.

Об этом говорится в законопроекте № 3797, зарегистрированном 1 сентября, передают Українськi Новини.

Законопроектом предлагается дополнить статью 154 Кодекса об административных нарушениях новой нормой.

Документ предусматривает, что неуборка владельцем экскрементов домашнего животного в зданиях общего пользования, на детских и спортивных площадках, остановках общественного транспорта, в подземных переходах, на тротуарах, в зонах отдыха и так далее - влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

За повторное на протяжении года совершение любого из нарушений правил содержания домашних животных либо такого, которое повлекло причинение вреда здоровью людей или их имуществу, предлагается усилить ответственность в 10 раз и штрафовать от 3400 до 5100 гривен.

При этом норма об ответственности за выгул собак без поводков и намордников изымается из закона.

Скриншот текста законопроекта

Скриншот текста законопроекта

Как сообщали Українськi Новини, 27 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести обязательную платную регистрацию домашних животных.

Кроме того, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года.

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