Из-за пожара на закарпатской ферме погибли тысячи свиней

Компания "Гудвелли Украина" (ранее - "Даноша", Ивано-Франковская область) заявила, что вследствие пожара на ее ферме в селе Тустани Ивано-Франковской области погибло около 2,6 тыс. свиней.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Несмотря на быструю и профессиональную работу всех, в огне все-таки погибло около 2 600 свиней. Кроме того, некоторых свиней также пришлось эвакуировать за пределы главных зданий", - сказано в нем.

Отмечается, что 2 сентября в части откормочной фермы в Тустани произошел пожар, никто из персонала не пострадал.

Огонь вспыхнул в общем коридоре и распространился на территорию, где удерживали 5 тыс. свиней, общая мощность фермы составляет 27 тыс. свиней

Согласно сообщению, животных, которые не пострадали в пожаре, продали в обычном порядке, ведь возможности вернуть их на ферму не было, а пострадавших животных отправили на утилизацию.

Также был сделан анализ патологического материала погибших свиней, в результате которого АЧС не обнаружено.

Однако новые животные не будут завозиться на ферму в течение следующих нескольких недель, чтобы избежать любого заражения и убедиться, что стадо здорово.

На данный момент эксперты еще не определили причину пожара, поэтому они продолжают выяснять все детали во избежание такого в будущем.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2018 "Гудвелли Украина" завершила сделку по приобретению фермерской компании "Галицкие аграрные инвестиции", принадлежащей одному из крупнейших операторов на масличном рынке холдингу "Кернел".

А ранее из-за пожара в Одесской области погибло 80 свиней.

В начале октября подобный инцидент произошел в Ивано-Франковской области. Тогда погибли около 800 свиней молодняка до 6 месяцев. Погибших и пострадавших среди обслуживающего персонала животноводческого комплекса ООО "Росан-Агро" не было.

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