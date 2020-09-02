Депутаты хотят заставить украинцев регистрировать кошек, хомяков и попугаев

Депутаты предлагают наряду с крупным рогатым скотом ставить на учет кошек, собак и других домашних питомцев. Фото: pixabay

Депутаты предлагают наряду с крупным рогатым скотом ставить на учет кошек, собак и других домашних питомцев. Фото: pixabay

Законопроект № 3796 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственного обращения с домашними и дикими животными, содержащимися в неволе" может расширить перечень животных, которых необходимо поставить на учет, создав при этом опасную коррупционную схему.

Об этом в Facebook сообщили эксперты коммуникационной платформы "Лига антитраста", передают Українські Новини.

Зарегистрированный еще в июле 2020 года законопроект № 3796 в случае утверждения Кабмином может обязать граждан регистрировать не только крупный рогатый скот, но и домашних питомцев: собак, кошек, попугаев и даже хомяков.

При этом эксперты бьют тревогу, ведь по их словам, законопроект может стать причиной возникновения крупной коррупционной схемой, так как предусматривает изменение процедуры регистрации животных.

"Регистрация будет проходить через частных посредников, которые вряд ли будут заниматься такой деятельностью бесплатно, и, чтобы поставить на учет, вам нужно будет этим "прокладкам" заплатить деньги", - говорится в сообщении.

При этом, отмечают в "Лиге антитраста", в пояснительной записке к данному законопроекту никак не объясняется, зачем внедрять в существующую систему посредников, которые, как и в случае с "оценочной схемой", не выполняют никакой практической функции, а лишь создают опасность возникновения коррупционных рисков.

Также не понятно, кто именно и на каких условиях станет "агентами по идентификации" и получит соответствующие полномочия.

Эксперты уже обратились и пожаловались на данный законопроект в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

Как сообщали Українські Новини, Минюст перестал продавать конфискованных диких животных на аукционе OpenMarket и стал передавать их паркам и благотворительным организациям.

Тем временем, в системе СЕТАМ можно увидеть объявления о продаже собак "элитных" пород за долги своих хозяев.

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