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25 сентября 2020, пятница, 10:59 105 Документ
Президент 2020-09-25T12:30:04+03:00
Українські Новини
Антикоррупционный совет Зеленского не собирается больше года

Антикоррупционный совет Зеленского не собирается больше года

Ирина Дорофейчук
Коррупция, Президент Украины, Зеленский, Офис Президента Украины, Антикоррупционный совет
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил Президент Владимир Зеленский, не собирался с июля 2019 года, информирует портал statewatch.org.ua.

В частности, в мае стало известно, что Национальный антикоррупционный совет фактически не работает. С мая по сентябрь Нацсовет также не собирался.

По информации предоставленной Директоратом по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности ОПУ в течение запрашиваемого периода заседаний Национального совета по вопросам антикоррупционной политики не проводилось.

Напомним, в июне 2020 состоялись кадровые изменения в антикоррупционном Нацсовете. Зеленский самостоятельно возглавил совет и ввел туда главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководителя Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкго (по согласию) и других.

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