НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD, в то время, как ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,4725 1 доллар США 28,3062 1 швейцарский франк 30,5452 10 иен 2,6857 10 российских рублей 3,6012 1 евро 33,0376



Как сообщали Українські Новини, курс продажи доллара для платежных карт повысился до 28,4220 UAH/USD.



Кроме того, на этой неделе НБУ изымет из оборота монеты в 25 копеек.

Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.



Тем временем курс доллара подорожал, а евро подешевел в обменных пунктах.

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