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28 сентября 2020, понедельник, 17:11 100
Финансы 2020-09-28T17:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

НБУ понизил официальный курс гривны на вторник

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Нацбанк, Доллар, Официальный курс, курс доллара
Курс доллара
Курс доллара

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 сентября, на 3,89 коп. до 28,3062 UAH/USD, в то время, как ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 сентября, на 1,86 коп. до 28,2673 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,4725
1 доллар США 28,3062
1 швейцарский франк 30,5452
10 иен 2,6857
10 российских рублей 3,6012
1 евро 33,0376


Как сообщали Українські Новини, курс продажи доллара для платежных карт повысился до 28,4220 UAH/USD. 

Кроме того, на этой неделе НБУ изымет из оборота монеты в 25 копеек.

Необходимость изъятия из обращения монет номиналом 25 копеек обуславливается тем, что они не размениваются, поскольку Нацбанк уже два года выводит монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Тем временем курс доллара подорожал, а евро подешевел в обменных пунктах. 

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