Последний шаг к Лиге чемпионов. Сегодня киевское "Динамо" сыграет ответный матч с "Гентом"

Сегодня "Динамо" сыграет с "Гентом" в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ. Фото: uefa.org

Сегодня "Динамо" сыграет с "Гентом" в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ. Фото: uefa.org

Сегодня, 29 сентября, киевское "Динамо" в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретиться с бельгийским "Гентом", после победы в первом матче на прошлой неделе. Об этом сообщает УЕФА.

В первом матче плей-офф квалификации ЛЧ киевляне на выезде обыграли бельгийский клуб со счетом 1:2. Тогда за "Динамо" забивали Владислав Супряга и Карлос Де Пена.

В сегодняшнем ответном матче решится пройдет ли киевская команда в групповой этап Лиги чемпионов, или же будет выступать во втором по значимости еврокубке – Лиге Европы.

"Самое важное – забыть счет первого матча. Не надо забывать игру, настрой, не надо забывать то, какой у нас соперник, но результат первого матча надо забыть. Это сейчас самое главное", – сказал на предматчевой конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, передает Динамо Киев от Шурика.

Матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Как сообщали Українські новини, на прошлой неделе сразу 2 украинских футбольных клуба вылетели из розыгрыша еврокубков.

Также тбилисское "Динамо" разгромно проиграло клубу из Фарерских островов.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости