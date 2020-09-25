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25 сентября 2020, пятница, 10:01 683
Спорт 2020-09-25T10:01:01+03:00
Українські Новини
Позор грузинского футбола: клуб из Фарерских островов деклассировал некогда знаменитое тбилисское "Динамо" со

Позор грузинского футбола: клуб из Фарерских островов деклассировал некогда знаменитое тбилисское "Динамо" со счетом 6:1

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Тбилиси, Динамо, Лига Европы УЕФА
Футбол. Фото: DT
Футбол. Фото: DT

Нынешний розыгрыш еврокубков по футболу, кроме особенностей проведения матчей из-за карантина, приносит все больше сенсационных результатов. Одна из них состоялась в матче между некогда знаменитым советским клубом - "Динамо" из Тбилиси и практически неизвестной командой из Фарерских островов "Клаксвик". В этой игре футболисты тбилисского "Динамо" потерпели, вероятно, самое унизительное, в истории своего клуба, поражение.

Обладатели европейского Кубка обладателей кубков сезона-1980/1981 грузинское "Динамо" из Тбилиси уступило в матче третьего квалификационного раунда нынешней Лиги Европы УЕФА со счетом 1:6. И все бы ничего, если бы не тот факт, что проиграли грузинские футболисты клубу из абсолютно нефутбольной территории - Фарерских островов, пишет портал glavcom.ua.

"Клаксвик" (Фареры) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 6:1

Голы: 1:0 - Дени Павлович (22). 2:0 - Патрик Йоганнесен (58). 3:0 - Палл Клеттскард (60). 4:0 - Палл Клеттскард (69). 4:1 - Пернамбуко (71). 5:1 - Палл Клеттскард (73). 6:1 - Йонн Йоганнесен (85)

Заметим, что в советское время тбилисское "Динамо" считалось одним из сильнейших клубов в СССР. Команда дважды, в 1964-м и 1978 годах выигрывала чемпионат СССР, 20 раз была призером первенств Союза, дважды побеждала в розыграше Кубка СССР. За время независимости Грузии "Динамо" стало 17-кратным чемпионом и 13-кратным обладателем Кубка страны.

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