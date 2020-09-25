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25 сентября 2020, пятница, 08:29 120
Спорт 2020-09-25T09:15:01+03:00
Українські Новини
Украина осталась без двух представителей в футбольных еврокубках УЕФА

Украина осталась без двух представителей в футбольных еврокубках УЕФА

Сергей Паламаренко
Спорт, Футбол, Десна, Колос, Лига Европы УЕФА
Футбол. Фото: football-fun.ru
Футбол. Фото: football-fun.ru

Черниговская "Десна" и "Колос" из Киевской области "вылетели" из розыгрыша Лиги Европы УЕФА. Таким стал итог матчей очередного игрового дня в еврокубках.

"Десна" проиграла немецкому "Вольфсбургу" (0:2), а "Колос" уступил хорватской "Риеке" (0:2, в дополнительное время).

Таким образом, определились пары 4-го раунда квалификации второго, по значимости клубного турнира, проводимого по эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций.

Следующая стадия Лиги Европы УЕФА, как и предыдущие, будет состоять из одного матча. А сами поединки пройдут 1 октября. 42 команды определят 21 обладателя путевок в групповой раунд турнира.

Также нет ни одного клуба на этой стадии и у России. "Маккаби" из Хайфы "похоронил" надежды российского "Ростова" (2:1), а московское "Динамо" выбыло еще на более ранней стадии розыгрыша.

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