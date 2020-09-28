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28 сентября 2020, понедельник, 21:18 50
Выборы 2020-09-28T21:45:01+03:00
Українські Новини
ЦИК зарегистрировала 30-летнюю жену экс-нардепа Каплина кандидатом в депутаты Рады

ЦИК зарегистрировала 30-летнюю жену экс-нардепа Каплина кандидатом в депутаты Рады

Валерия Драгомирова
ЦИК, Черниговская область, Сергей Каплин, Выборы в Раду, округ 208, Владлена Каплин
Владлена Каплин. Фото: Facebook/Влада Каплін
Владлена Каплин. Фото: Facebook/Влада Каплін

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала супругу бывшего депутата Верховной Рады Сергея Каплина кандидатом в депутаты Рады на выборах в округе №208 Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

30-летняя Владлена Каплин является помощником адвоката, проживает в Полтаве и выдвигается от партии мужа "Партия простых людей Сергея Каплина".

Кроме нее, зарегистрированы еще 3 кандидата: руководитель сети ресторанов китайской кухни "Брюс Ли" Владимир Нечипоренко из Киева от Партии защитников Отечества, директор ООО "НТК" Денис Нечепорук из Хмельницкой области от партии "Товарищ", временно безработный Виктор Карпович из Житомирской области от партии "Сам за себя".

Всего ЦИК зарегистрировала 17 кандидатов в депутаты в округе №208.

Как сообщали Українськi Новини, выборы пройдут 25 октября в связи со смертью избранного в этом округе депутата Рады Валерия Давыденко.

Кроме того, Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором

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