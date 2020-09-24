Три человека с фамилией кандидата "Слуги народа" будут на парламентских выборах в Черниговской области, – ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала второго однофамилица кандидата от партии "Слуга народа" на выборы в депутаты Верховной Рады в округе №208 Черниговской области.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"Рассмотрев соответствующее заявление о самовыдвижении вместе с другими документами и установив их соответствие требованиям избирательного законодательства, Комиссия зарегистрировала еще одного кандидата в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе №208 на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года. Им стал Игорь Гунько", - сказано в нем.

Этот кандидат 1990 года рождения, родился и проживает в Чернигове, образование профессионально-техническое, временно безработный.

Ранее ЦИК зарегистрировал двух Анатолиев Гунько.

Один из них - Гунько Анатолий Николаевич, самовыдвиженец, 1981 года рождения, родился и проживает в Полтавской области, образование среднее, временно безработный.

В то же время Гунько Анатолий Григорьевич является кандидатом от партии "Слуга народа" в округе.

Он 1976 года рождения, родился в Сальном Черниговской области, проживает в Броварах Киевской области, образование высшее, директор ООО "Гильдия права".

На парламентских выборах 2019 года он баллотировался по соседнему округу №209 в Черниговской области от партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" и получил третий результат - 24,6% голосов.

Всего ЦИК зарегистрировал уже 13 кандидатов в депутаты в округе №208.

Среди них лидер Радикальной партии Олег Ляшко, который в 2012 году прошел в парламент именно по этому округу, и бывший помощник экс-депутата Рады от РП Алексея Ленского Алексей Оскер, а также блогер Василий Крутчак и депутат Днипровского городского совета Сергей Суханов (внефракционный после исключения из "Оппозиционного блока" из-за антисемитских высказываний).

Как сообщали Українськi Новини, выборы депутата в округе №208 будут стоить бюджету 3 млн гривен. Они пройдут 25 октября в связи со смертью избранного в нем парламентария Валерия Давыденко.

Также 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Они состоятся по новым правилам из-за вступления в силу нового Избирательного кодекса.

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