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  • Боевики нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, есть жертвы
28 сентября 2020, понедельник, 20:26 35
Азия 2020-09-28T20:30:01+03:00
Українські Новини
Боевики нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, есть жертвы

Боевики нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, есть жертвы

Константин Долгий
Ирак, Нападение, Багдад, Азия, Ракетный обстрел, Теракт
Военнослужащий Ирака. Фото: wikipedia.org
Военнослужащий Ирака. Фото: wikipedia.org

В то время как во Франции совершено нападение на бывшую редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже, в Ираке боевики Харакат Хезболла Ан-Нуджаба обстреляли Международного аэропорта Багдада из ракетного оружия.

Как передают Українські Новини, об этом в понедельник, 28 сентября, пишет Al Arabiya.

По имеющейся информации, выпущенная боевиками ракета упала рядом с жилым домом, который находится возле аэропорта. В результате взрыва погибли 7 человек, еще несколько получили ранения.

Накануне о проведении атаки заявил лидер организации Харакат Хезболла Ан-Нуджаба в Ираке Акрам аль-Кааби.

Отмечается, что данная атака является одной из множества, которые происходили в Ираке с начала присутствия сил США на территории страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Афганистане неизвестные совершили атаку на колонну вице-президента Салеха, применив взрывчатку. Тогда погибли не менее 10 человек.

Также сообщалось, что в Египте на Синайском полуострове неизвестная сила атаковала бронемашину правительственных войск, в результате чего погибли 10 военнослужащих.

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