Боевики нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, есть жертвы

В то время как во Франции совершено нападение на бывшую редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже, в Ираке боевики Харакат Хезболла Ан-Нуджаба обстреляли Международного аэропорта Багдада из ракетного оружия.

Как передают Українські Новини, об этом в понедельник, 28 сентября, пишет Al Arabiya.

По имеющейся информации, выпущенная боевиками ракета упала рядом с жилым домом, который находится возле аэропорта. В результате взрыва погибли 7 человек, еще несколько получили ранения.

Накануне о проведении атаки заявил лидер организации Харакат Хезболла Ан-Нуджаба в Ираке Акрам аль-Кааби.

Отмечается, что данная атака является одной из множества, которые происходили в Ираке с начала присутствия сил США на территории страны.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Афганистане неизвестные совершили атаку на колонну вице-президента Салеха, применив взрывчатку. Тогда погибли не менее 10 человек.

Также сообщалось, что в Египте на Синайском полуострове неизвестная сила атаковала бронемашину правительственных войск, в результате чего погибли 10 военнослужащих.

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