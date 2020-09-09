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  • В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие
09 сентября 2020, среда, 18:33 164
Азия 2020-09-09T18:33:01+03:00
Українські Новини
В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие

В Афганистане неизвестные взорвали колонну вице-президента Салеха, есть погибшие

Константин Долгий
Взрыв, Афганистан, Кабул, Теракт
Последствия покушения на вице-президента. Фото: YouTube / скриншот
Последствия покушения на вице-президента. Фото: YouTube / скриншот

В результате мощного взрыва, который прогремел сегодня в Кабуле вблизи проезжающей колонны автомобилей во главе с вице-президентом Афганистана, погибли не менее 10 человек и еще около 20 получили ранения.

Об этом сообщает афганский канал Tolo News, передают Українські Новини.

Официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Тарик Ариан подтвердил, что целью взрыва было покушение на вице-президента Амруллу Салеха.

По словам Ариана, взрывчатка была упакована в тележку, которые нападавшие оставили вблизи дороги. Когда мимо нее проезжал конвой Салеха, раздался взрыв.

В результате покушения погибли не менее 10 человек и еще 16 были госпитализированы с различными ранениями. Отмечается, что сам Салех не пострадал. Позже это подтвердил сын вице-президента Эбад Салех, написав об этом в своем Twitter-аккаунте.

"Уверяю вас, что с ним все в порядке, пострадавших от нас пока нет", — гласит текст поста.

Несколько позже вице-президент сообщил о покушении во время видеообращения. Он заявил, что ранения получили некоторых его охранники. Сам Салех тоже получил незначительные повреждения руки и лица. Вице-президент также извинился перед горожанами, которым нападение на его колонну принесло вред.

Отмечается, что представители исламистского движения "Талибан" выступили с заявлением, в котором отрицали причастность членов своей группировки к инциденту.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Беларуси представители КГБ заявили, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение.

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