На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение

В Париже совершено нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, на которую в 2015 году уже нападали террористы , которые расстреляли 12 человек из-за публикаций в издании карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным в результате нападения 25 сентября было ранено 2 человека. Также по другим данным ранения получили 4 человека.

"Двое коллег курили сигареты у здания, на улице. Я услышал крики. Я подошел к окну и увидел, что одного из моих коллег, залитого кровью, преследует мужчина с мачете на улице", – сообщает очевидец события, передает BBC.

Французская полиция уже задержала двух подозреваемых в совершении нападения на редакцию издания.

"Холодное оружие, описываемое как мачете или нож для мяса, было обнаружено на месте нападения недалеко от бульвара Ришар-Ленуар", – передает BBC.

Сообщается также, что Charlie Hebdo недавно перепечатали скандальные карикатуры, из-за которых на редакцию было совершено нападение в 2015 году. Еженедельник приурочил это к судебному процессу над подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Как сообщали Українські новини, в 2017 году редакция Charlie Hebdo получила угрозы из-за карикатуры на исламского ученого.

Также Charlie Hebdo изобразил Нотр-Дам горящим на голове у Макрона.

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