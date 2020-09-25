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25 сентября 2020, пятница, 17:06 119
Европа 2020-09-25T17:06:13+03:00
Українські Новини
На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение

На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение

Александр Савич
Франция, Париж, Charlie Hebdo, нападение на журналистов
На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение. Фото: pixabay
На редакцию Charlie Hebdo в Париже совершено нападение. Фото: pixabay

В Париже совершено нападение на редакцию еженедельника Charlie Hebdo, на которую в 2015 году уже нападали террористы, которые расстреляли 12 человек из-за публикаций в издании карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает BBC.

По предварительным данным в результате нападения 25 сентября было ранено 2 человека. Также по другим данным ранения получили 4 человека.

"Двое коллег курили сигареты у здания, на улице. Я услышал крики. Я подошел к окну и увидел, что одного из моих коллег, залитого кровью, преследует мужчина с мачете на улице", – сообщает очевидец события, передает BBC.

Французская полиция уже задержала двух подозреваемых в совершении нападения на редакцию издания.

"Холодное оружие, описываемое как мачете или нож для мяса, было обнаружено на месте нападения недалеко от бульвара Ришар-Ленуар", – передает BBC.

Сообщается также, что Charlie Hebdo недавно перепечатали скандальные карикатуры, из-за которых на редакцию было совершено нападение в 2015 году. Еженедельник приурочил это к судебному процессу над подозреваемыми в нападении в 2015 году.

Как сообщали Українські новини, в 2017 году редакция Charlie Hebdo получила угрозы из-за карикатуры на исламского ученого.

Также Charlie Hebdo изобразил Нотр-Дам горящим на голове у Макрона.

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