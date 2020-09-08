Умер известный украинский диктор Николай Козий. Его голосом говорили сотни персонажей кино и сериалов

Вслед за информацией о смерти известного американского актера Чедвика Боузмана , стало известно, что вчера, 7 сентября, умер известный украинский диктор Николай Козий. Об этом сообщил генеральный продюсер UA: Украинское радио Дмитрий Хоркин на своей странице в Facebook.

Николай Козий считается легендарным украинским диктором, одним из лучших мастеров своего дела.

Еще в 1980-е он участвовал в озвучивании познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, так называемого "Школьного научного радиосообщества", которые выходили в 1980-е годы каждый будний день с 16:10 до 16:35.

Его голос звучал в десятках фильмов и сериалах, транслируемых на украинском телевидении.

Так, Козий озвучивал персонажей в украинском дубляже сериалов "Коломбо", "Альф", "Династия", "Трансформеры".

Его голос также можно было услышать в фильмах "Король говорит", "Титаник", "Ноев ковчег", "Уолл-стрит" и многих других.

Кроме того, Козий озвучивал первый украинский вариант Библии в аудио-формате, а также озвучил текст томоса про автокофельную Православную церковь Украины.

Также Козий озвучивал и рекламные ролики на украинском телевидении.

Легендарному украинскому диктору Николаю Козию было 79 лет.

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