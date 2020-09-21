Умер знаменитый французский актер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Вслед за смертью известной американской судьи Рут Гинзбург , стало известно, что во Франции, в Париже, на 90-м году жизни умер знаменитый французский актер актер Майкл Лонсдейл (Мишель Лонсдаль). Об этом сообщает France24.

Майкл Лонсдейл за свою жизнь сыграл более 200 ролей, но широкую известность получил за роль злодея Хьюго Дракса в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик".

"Его агент, Оливье Луазо, сказал, что он умер в своем доме в Париже, городе, где он родился 24 мая 1931 года", – сообщает France24.

Также одной из самых известных его ролей стала роль монаха Люка в фильме "Боги и люди" в 2010 году.

"Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает историю семи французских монахов, которые были убиты после похищения из своего монастыря в Алжире в 1996 году во время гражданской войны в стране.

За эту роль Лонсдейл получил свою первую и единственную премию Сезар – французскую версию Оскара – как лучший актер второго плана в 2011 году", – сообщает France24.

Как сообщали Українські новини, ранее от рака умер актер Чедвик Боузман.

Также в этом году умер актер Иэн Холм.

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