подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Европа
  • Умер знаменитый французский актер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде
21 сентября 2020, понедельник, 20:37 928
Европа 2020-09-21T20:40:28+03:00
Українські Новини
Умер знаменитый французский актер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Умер знаменитый французский актер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде

Александр Савич
Актер, Смерть, Джеймс Бонд, смерть актера
Известный актер Майкл Лонсдейл умер в Париже. Фото: Depositphotos
Известный актер Майкл Лонсдейл умер в Париже. Фото: Depositphotos

Вслед за смертью известной американской судьи Рут Гинзбург, стало известно, что во Франции, в Париже, на 90-м году жизни умер знаменитый французский актер актер Майкл Лонсдейл (Мишель Лонсдаль). Об этом сообщает France24.

Майкл Лонсдейл за свою жизнь сыграл более 200 ролей, но широкую известность получил за роль злодея Хьюго Дракса в фильме о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик".

"Его агент, Оливье Луазо, сказал, что он умер в своем доме в Париже, городе, где он родился 24 мая 1931 года", – сообщает France24.

Также одной из самых известных его ролей стала роль монаха Люка в фильме "Боги и люди" в 2010 году.

"Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает историю семи французских монахов, которые были убиты после похищения из своего монастыря в Алжире в 1996 году во время гражданской войны в стране.

За эту роль Лонсдейл получил свою первую и единственную премию Сезар – французскую версию Оскара – как лучший актер второго плана в 2011 году", – сообщает France24.

Как сообщали Українські новини, ранее от рака умер актер Чедвик Боузман.

Также в этом году умер актер Иэн Холм.

Больше новостей о: Актер Смерть Джеймс Бонд смерть актера

Умерла жена голливудского актера Джона Траволты по...
С начала года уже 60 человек отравились грибами, 1...
СМИ назвали актера, который станет новым Джеймсом ...
Умер известный народный артист России Борис Клюев,...
Суд арестовал депутата Юрченко и назначил залог 3 млн гривен
В Киеве коронавирусом болеют 267 школьников и 127 педагогов
Новости
"Газпром" заказал дополнительные мощности для транзита газа по украинской ГТС 21:07
В Украину возвращается тепло. Прогноз погоды на 22 сентября 21:00
Совет адвокатов Украины определился, как противодействовать притеснениям адвокатов 20:55
Умер знаменитый французский актер, сыгравший злодея в фильме о Джеймсе Бонде 20:37
Учеников четырех школ в Ровенской области отправили на карантин 20:36
больше новостей
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Невыгодные акции и манипуляции с ценами. Как супермаркеты обманывают украинцев 06:00
Гендиректор Carlsberg Ukraine назвал предварительную причину взрыва на заводе в Киеве 23:32
Пенсионные услуги можно получить через интернет: как работает Пенсионный фонд в смартфоне 05:20 Инфографика
больше новостей
Пройти ПЦР-тест на коронавирус можно бесплатно: в Минздраве раскрыли алгоритм 23:05
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги с карт, соцсети и блокируют телефоны 06:00
В Минсоцполитики рассказали, как получить субсидию 05:30 Инфографика
Глава Минфина объяснил, почему в Офисе президента вырастут зарплаты 08:43
Политическая партия "УКРАЇНА СЛАВЕТНА" выдвинула 1488 кандидатов в областной и местные советы Киевской области 13:55
больше новостей
В части территорий "красной зоны" разрешили работать школам и пассажирскому транспорту
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok