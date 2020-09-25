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25 сентября 2020, пятница, 17:34 166
Силовые структуры 2020-09-25T18:15:02+03:00
Українські Новини
В аннексированном Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области. Его обвиняют в "призывах к эстремизму"

В аннексированном Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области. Его обвиняют в "призывах к эстремизму"

Александр Савич
Арест, Крым, Аннексированный Крым, Задержание украинцев в Крыму
22-летнего украинца задержали оккупанты в Крыму. Фото: Прокуратура АР Крым и города Севастополя
22-летнего украинца задержали оккупанты в Крыму. Фото: Прокуратура АР Крым и города Севастополя

Вслед за призывом к иностранным государствам Министерства иностранных дел Украины не признавать выборы в аннексированном Российской Федерацией Крыму, стало известно, что в Крыму задержан 22-летний житель Одесской области, которого обвиняют в "призывах к совершению экстремистской деятельности". Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Санкция статьи, по которой обвиняют украинца, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове.

"Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщают в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Как сообщали Українські новини, Турчинов заявил, что Крым был захвачен Россией, а не сдан.

Также еще в нескольких населенных пунктах Крыма ограничили подачу воды.

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