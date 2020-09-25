В аннексированном Крыму задержали 22-летнего жителя Одесской области. Его обвиняют в "призывах к эстремизму"

Вслед за призывом к иностранным государствам Министерства иностранных дел Украины не признавать выборы в аннексированном Российской Федерацией Крыму, стало известно, что в Крыму задержан 22-летний житель Одесской области, которого обвиняют в "призывах к совершению экстремистской деятельности". Об этом сообщает прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя. Санкция статьи, по которой обвиняют украинца, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. "Установлено, что гражданин Украины в начале сентября приехал в Крым на отдых, и 22 сентября парень был задержан оккупантами в г. Евпатория за якобы публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности на полуострове."Оккупационные правоохранители" доставили задержанного в г. Симферополь, где незаконно созданный "Киевский районный суд г. Симферополя" избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщают в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя. Как сообщали Українські новини, Турчинов заявил, что Крым был захвачен Россией, а не сдан. Также еще в нескольких населенных пунктах Крыма ограничили подачу воды.